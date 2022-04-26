Kavala ve Gezi davasında karar dünya basınında yankı buldu; "Adalet komedisi"

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1637 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasından, takdir indirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması ve.Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmaları dünya basınında da yer buldu. Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini kötü etkileyebileceği değerlendirilen kararla ilgili manşetlerde "adalet komedisi" ifadesi kullanıldığı görüldü.

İşte dünya basınında Kavala ve Gezi davası kararı:

ABD'nin önde gelen yayınlarından New York Times da haberi, "Türk hayırsever protestolar nedeniyle suçlu bulundu ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı" başlığıyla verdi. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gezi Protestoları'nı hala kendi iktidarına yapılan en büyük meydan okumalardan biri olarak gördüğü ifade edildi. NYT, metinde Uluslararası Af Örgütü'nün Avrupa Direktörü Nils Melzer'in, "Bugün, inanılmaz boyutta bir adli komedi gördük" sözlerine yer verdi.

İngiltere'nin önde gelen yayınlarından The Guardian gazetesi, “Hayırsever, Gezi Parkı protestolarına ilişkin adalet komedisinde müebbet hapis cezası aldı” başlığıyla Kavala ve Gezi davasında dün alınan kararları aktardı. Haberde, 64 yaşındaki Osman Kavala’nın “İstanbul’da bir parkta küçük gösterilerle başlayan ve ülke genelinde hükûmet karşıtı protestolara evrilen protestoları finanse etme” suçundan Ekim 2017’den bu yana tutuklu olduğu belirtildi. Mahkemenin dün aynı zamanda Kavala’nın yanında yer alan yedi aktivistin 18 yıl hapis cezası aldığı da aktarıldı. The Guardian, İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye Direktörü Emma Sinclair-Webb’in “Bu süreç başından sonuna kadar bir gösteri yargılamasıydı” dedi.

İngiliz The Independent gazetesi, kararı “Türk mahkeme hayırsevere ömür boyu hapis cezası verdi” başlığıyla duyurdu. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (AK Bakanlar Komitesi), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye için yaptırım prosedürünü başlattığı hatırlatılan haberde, kararın Türkiye’nin Batı’yla ilişkilerini kötü etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.

ABD'nin ve dünyanın en önde gelen finans yayınlarından Wall Street Journal ise, "Erdoğan muhalifine müebbet hapis cezası; karar büyük ihtimalle Batı'yla ilişkileri kötü etkileyecek" başlığıyla kararı duyurdu. WSJ, pazartesi günkü karar duruşmasının Türkiye'de yargının ne kadar erozyona uğradığının bir sembolü olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bloomberg de Türkiye'nin Batılı müttefiklerinin bu davayı "Türk yargısının bağımsızlık testi" olarak gördüğünü ifade etti.

Fransız gazete Le Monde, Osman Kavala’nın hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasından, takdir indirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması ve Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Emekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmaları ve tutuklamaları kararlarını “adalet komedisi” ifadesiyle başlığa taşıdı. Le Monde’un haberinde yargı bağımsızlığının durumuna dikkat çekilerek Kavala’nın müebbet hapis cezası ve aktivistlerin tutuklamaları kararının verildiği yargılamayı gerçekleştiren yargıçın eski AKP milletvekili adayı Murat Bircan olduğu vurgulandı. Haberde Bircan için “sadakatini gösterme konusunda risk almadı” ifadesi kullanıldı.

Rus devlet ajansı RIA Novosti de Osman Kavala'yı insan hakları aktivisti olarak nitelendirirken, geçen ekim ayında Kanada, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç ve ABD büyükelçiliklerinin Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapmasının 10 büyükelçi krizine sebep olduğunu hatırlattı.