Kavala'nın tutukluluk incelemesinde çarpıcı karşı oy: Suç vasfı değişebilir, adli kontrol yeterli

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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ile ilgili rutin tutukluluk incelemesi sonunda Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ancak mahkeme heyetinin bir üyesi bu karara muhalif kaldı. Muhalif üye karşı oy yazısında, Kavala hakkındaki casusluk suçlamasının değişmesi ihtimali bulunduğunu, İstanbul dışına çıkamamak şeklindeki adlı kontrolün yeterli olacağını belirterek tahliyesini savundu.

Tutuklu yargılanan sanıklar hakkında her ay rutin olarak tutukluluk incelemesi yapılıyor. Bu kapsamda İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, casusluk suçlamasıyla yargılanan Kavala için tutukluluk incelemesi yaptı. Mahkeme, tutukluluk incelemesi sonunda durumunda değişiklik olmadığını belirterek tahliyeye gerek olmadığına hükmetti.

"Tahliyesi gerekir"

Heyetten karara muhalif kalan hâkim, yazısında, Kavala'nın casuslukla suçlandığını anımsat ve şöyle dedi:

"Suç vasfının değişme ihtimali, sanığın savunmasının tespit edilmiş olması, delillerin büyük ölçüde sağlanmış olması ve bu aşamada tutuklu kaldığı süre de gözetilerek, sanık hakkında adli kontrol tedbiriyle de etkin denetim sağlanabileceği ve bu tedbirlerin ölçülü olacağı kanaatiyle sanığın yurtdışına çıkamamak, polis merkezine her hafta müracaat ve İstanbul dışına çıkamamak adlı kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verilebilir."