Kavala'nın beraat ettikten sonra tekrar gözaltına alınmasını dünya böyle okudu: Erdoğan'ın otoriter yönetiminde uygulanan keyfi adaletsizliğin sembolü

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Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gün tutuklu kaldıktan sonra dün hakkında tahliye kararı verilen iş insanı Osman Kavala'nın 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alıması dünya basınında geniş yer buldu.

BBC, konu ile ilgili hazırladığı haberde Uluslararası Af Örgütü'nün açıklamasındaki, "Bu karar Osman Kaval, ailesi ve Türkiye'de adaletten taraf olan herkese büyük bir darbe" ifadelerine yer verdi.

New York Times'ın Pulitzer ödüllü İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall'ın hazırladığı haber, "Türk aktivist için bir tutam özgürlük, sonra tekrar hapis" başlığıyla yayına sunuldu. Kavala'nın tutukluluğunun dünyada ve Türkiye'de fazlasıyla tepki çektiğini hatırlatan Gall, "Erdoğan'ın otoriter yönetiminde Bay Kavala'nın davası hükûmetin 2016'daki darbe girişiminden bu yana uyguladığı keyfi adaletsizliğin sembolü haline geldi" ifadelerini kullandı.

Washington Post'un İstanbul Büro Şefi Kareem Fahim de konuyla ilgili bir haber hazırladı. Fahim, Kaval'nın Gezi davasından beraat etmesinin "beklenmedik" olduğunu ifade ederek, birçok kişinin kararı "Gerçek olmak için çok iyi" olarak değerlendirdiğini ifade etti. Fahim, Kavala'nın beraat ettikten sonra tekrar gözaltına alınmasının "Siyasetin Türk yargısı üzerindeki baskısı konusunda yeni soru işaretleri yarattığını" yazdı.

The Guardian'ın dün akşam yayınladığı haberde, Gezi davası kararının ardından "Yargı niye bu kadar yüksek profilli bir davada hükûmete karşı karar verdi" sorularının yükseldiğini belirtilirken, insan hakları gruplarının Kavala'nın tekrar gözaltına altına alınmasını kınadığı metinlere yer verildi.

Reuters ve AFP gibi dünyanın en büyük medya kuruluşlarının abone olduğunu ajanslar, haberi son dakika koduyla geçti.