Kavak ağacı otomobilin üzerine devrildi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda yol kenarındaki, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kavak ağacı, çürük olan kökünden koparak park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Olay, Şirinevler Mahallesi, Selin Sokak\'ta bugün öğle saatlerinde yaşandı. Sokakta bulunan bir bahçe içindeki yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki çürük olan kavak ağacı kökünden koptu. Hemen dibinde bulunan park halindeki otomobilin üzerine devrilen ağaç, yanında bulunan eve dayandı. Devrilen ağaç otomobile büyük hasar verirken, sokak ulaşıma kapandı.

Aracın sahibi sokağa girdiğinde bu manzarayı görünce büyük bir şok yaşadı. Ağaç olay yerine gelen itfaiye ekiplerince parçalanarak devrildiği yerden alındi. Ağaç kaldırılınca sokaktaki ulaşım açıldı. Çevredekiler olay yerine toplanarak itfaiyenin çalışmasını izledi.



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