Kavaf'ın 'hastalık' dediği eşcinselliğe Obama'dan bilimsel yaklaşım

"Obama beni dinliyor musun?"

Gaga ABD'li askerler için senatörü aradı

Obama MTV Televizyonu'nun sponsorluğunda New York'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşurken, Kavaf'ın bir "hastalık" olarak nitelendirdiği, Amerika'da son derece hassas bir konu olan eşcinselliğe ilişkin, "Eşcinsel olmak bir tercih değildir" dedi. Konuşmasında detaylara girmekten kaçınan ABD Başkanı "Uzman değilim, bu benim fikrim. Her insan kendine has karakteristik özelliklerle gelir dünyaya ve hepimiz tanrının çocuklarıyız" diye konuştu. Obama'nın bu sözleriyle Evanjelik Hıristyanlar ve diğer muhafazakar grupların tepkisini çekeceği tahmin ediliyor.Obama'nın bu çıkışıyla, seçim öncesinde kendisini eşcinseller hakları konusunda duyarsızlıkla suçlayan grupları yatıştırmayı amaçladığı söyleniyor. Özellikle Amerikan ordusunda eşcinsellere yönelik ayrımcılıkların devam etmesi Obama'nın bu gruplar karşısında güç durumda kalmasına yol açıyor. ABD Başkanı'nın bu sözlerinin birçok bölgede muhafazakârlar ve dini kurum-kuruluşlarca protesto edilmesi bekleniyor."İtalyan asıllı Amerikalı ünlü pop müzik şarkıcısı Lady Gaga, Washington'da Ulusal Eşitlik Yürüyüşü'nde yaptığı konuşmada yüksek sesle ve sert bir tonla bağırarak, Obama'dan eşcinsellere eşit haklar sağlanmasını istedi. Kendini gay hakları savunucusu ilan eden Gaga, "Obama hükümetini seçim propagandasında verdiği sözleri yerine getirmeleri konusunda sıkıştırmaya devam edeceğiz. Değişime şimdi ihtiyacımız var. Dünyada en fazla gay hayranı olan bir kadın şarkıcı olarak, bulunduğum pozisyon gereği söylemeliyim ki, şarkı sözlerinde ve müzik endüstrisindeki homofobik hareketlere ve eşcinsel ayrımcılığına karşı durmalıyım. Bu benim görevim" diyerek verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizmişti.25 yaşındaki yıldız, Amerikan hükümetinin yürürlükten kaldırmaya çalıştığı 'Don't Ask, Don't Tell' yasasını desteklemek için 7 dakika 30 saniyelik bir video kaydetti. Twitter sayfasına yüklediği videoda Gaga, ‘Don’t Ask, Don’t Tell’ adlı eşcinsel askerlerin orduda görev almasına izin veren kanunu tekrar yürürlüğe sokmak için senatörleri arıyor ve gençliği kendi eyaletlerinin senatörlerini aramak için cesaretlendiriyor.