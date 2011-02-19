Kavaf: Tacizin tek nedeni olarak kıyafet gösterilemez



T24- Daha önce "Eşcinsellik hastalıktır, tedavi edilmelidir" sözleriyle tartışma yaratan Kadından Sorumlu Devlet Bakanı Aliye Kavaf, İlahiyat profesörü Orhan Çeker'in "dekolte giyen tecavüze uğrar" sözlerine tepkisi kafaları karıştı. Kavaf,"Giyinmenin bir adabı olduğunu ancak tacizin tek sebebi olarak kılık kıyafetin göstermenin doğru olmayacağını" söyledi.

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Çeker'in açıklamalarıyla ilgili, ''Tacizin tek sebebi olarak kılık kıyafeti göstermek ya da kılık kıyafetin arkasına sığınmak doğru bir şey değil'' dedi. Kavaf, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu'nun (USAK) ''Türkiye'de Aile, Kadın ve Çocuk'' konulu konferansına katıldı. Bakan Kavaf, konferansın soru cevap bölümünde, USAK Bilim Kurulu Başkanı İhsan Bal'ın Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Çeker'in açıklamalarıyla ilgili sorusunu yanıtladı. Hayatın akışı içinde insanın nerede nasıl giyineceğine dair bir adap, usul olduğunu belirten Kavaf, ''Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bu böyledir ama onun dışında tacizin tek sebebi olarak kılık kıyafeti göstermek ya da kılık kıyafetin arkasına sığınmak doğru bir şey değil'' dedi.