Kavaf: Aile sorunları haritası çıkarılacak

T24 - Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, son günlerde gündeme gelen ''utanç verici olayların, sosyal yaraların, sosyal sorunların'' çözümü için, siyasetten, medya dünyasına, kamudan sivil toplum kuruluşlarına kadar bütün kesimlerin topyekün bir savaş vermesi gerektiğini söyledi. Kavaf, Türkiye'nin sosyal risk haritasını çıkarmak üzere 2 yönlü bir çalışma başlatıldığını hatırlatarak, "Projelerin amacı, sosyal sorunlara karşı önleyici tedbirler geliştirebilmek ve yerel sorunlara yerel çözümler bulabilmektir" dedi.





Kavaf, yaptığı yazılı açıklamada, Siirt'te yaşanan cinsel istismar olaylarının, gözleri suça maruz kalan ve suça yönelen çocuklara çevirdiğini belirtti.





Suça maruz kalan veya suça yönelen çocukların devlet tarafından korunduğunu ve onlar için ayrı rehabilitasyon merkezlerinin bulunduğunu hatırlatan Kavaf, devletin suça maruz kalan çocukları da suça yönelen çocukları da yeniden hayata sağlıklı bireyler olarak atılana kadar kanatları altına aldığını kaydetti.





Suça yönelen çocuklar için Türkiye'de 6 adet Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bulunduğunu, bu merkezlerde suça yöneldikleri tespit edilen çocukların, davranış bozukluklarını gidermek amacıyla başlatılan rehabilitasyon süreçleri tamamlanıncaya kadar, bakım ve korunmalarının sağlandığını ifade eden Kavaf, bu süre içinde çocukların aile, yakın çevre ve toplumla ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.





Kavaf, ''Suça maruz kalsalar da suça yönelseler de onlar bizim çocuklarımız, bize emanetler ve bizim korumamız altındalar. Çünkü onlar, adı üzerinde daha çocuk. Onların yeniden sağlıklı bireyler olarak hayatlarına devam etmeleri için ne gerekiyorsa yapıyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.







'Aile sorunları haritası çıkarılacak'







Kavaf, açıklamasında şunları kaydetti:





''Son günlerde basında yer alan tecavüz, ensest haberleri, sosyal yaralarımıza karşı önleyici tedbirleri gündeme getirmiştir. Bu bağlamda bakanlığımızın, Türkiye'nin sosyal risk haritasını ortaya çıkarmak üzere 2 yönlü bir çalışma başlattığını ve bu çalışmaların halen devam ettiğini belirtmek yerinde olacaktır. Çalışmalar kapsamında, sosyal sorunlara karşı önleyici tedbirler geliştirmek amacıyla bir yandan aile kurumu, diğer yandan da Türk toplumunun sosyal yapısı mercek altına alınmıştır. Projelerin amacı, sosyal sorunlara karşı önleyici tedbirler geliştirebilmek ve yerel sorunlara yerel çözümler bulabilmektir. Bunun için bir yandan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve bilim adamları bir süredir Türkiye'nin 'Aile Sorunları Haritası'nı çıkarmak için çalışmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla, Siirt'ten Antalya'ya Türkiye'nin Aile Sorunları Haritası çıkarılmış olacak, koruyucu ve önleyici tedbirleri almak kolaylaşacaktır. Oluşturulacak veri tabanı sayesinde, ilerleyen yıllarda hangi sorunlarda nasıl bir değişim meydana geldiği de tespit edilebilecektir. Çalışma 2011 yılında gerçekleştirilecek 'Türk Aile Yapısı' araştırması için de alt yapı teşkil edecektir.''