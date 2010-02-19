'Katsayıyla ilgili kesin karar 18 martta'

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'Kesin sonuç 18 martta'

YÖK alanları ve puan aralığını değiştirmiyor

Gazikent Üniversitesi'nin davetlisi olarak Gaziantep'te bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, Danıştayın YÖK'ün itirazını reddetmesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir soru üzerine Özcan, yeni sistemi ortaya koyarken teknik detayı ile birlikte vereceklerini belirterek, ''Yanlış anlaşılma olmasın. Tatminkar bilgi verince insanların ikna edilmesi daha kolay oluyor. 14 gibi bir rakama çıkmaları da ondandır zaten'' dedi.Gerekçeyi henüz görmediklerini belirten Özcan, ''Türkiye'nin böyle hukuk alanında bu kadar sorun yaşadığı zamanda 14-15 oyla tabii hoş bir şey'' diye konuştu.Özcan, YÖK Genel Kurulunun 4 martta toplanacağını hatırlatarak, 18 martta da bir toplantı yapacaklarını, bu toplantıda bu konunun yanı sıra disiplin dosyalarını görüşeceklerini söyledi.Bir gazetecinin ''Toplantı olağanüstü mü olacak?'' sorusu üzerine Özcan, ''Hayır. 18'inde kesin bir sonuç çıkacak'' dedi.Özcan, ''Katsayılarda bindelik sisteme mi, yüzdelik sisteme mi devam edilecek?'' sorusuna karşılık olarak, ''Hayır, çok detay söyleyemem. Ama daha basit bir şey olacak'' yanıtını verdi.Bu konuda üç başlık olduğunu ifade eden Özcan, bunlardan birinin ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı (AOBP), diğerinin testlerden alınan skor, bir diğerinin ise katsayı olduğunu belirtti. Bunları herkesin daha iyi anlayacağı, basit bir hale getirmeye çalıştıklarını anlatan Özcan, şunları kaydetti:''Onun için bir çalışma grubu kurup, onlardan çalışma isteyeceğiz. Ön çalışmamız da var. Ana hatları da belli. Yapacağımız şey daha basit bir sistem olacak. AOBP budur. Alanındaysa şu kadar ek puan alıyor. Test puanları da şudur. Toplarsanız öğrencinin puanı çıkar. Biliyorsunuz istatistikte öğrenci notlarını arttırmak istediğinizde mesela 1.2 katsayısı ile çarparsınız ya da belli bir katsayı eklersiniz. İşte 10 puan gibi mesela. Ama çarptığınızda öğrenciler arasındaki eşitlik bozulur. Türkiye'de yıllardan beri yapılan budur. Onun daha düzgünü eğer öğrencilere puan vermek gerekiyorsa ilave katsayıdan dolayı, bir rakamı bir sabite eklemek daha iyidir. İstatistiki olarak daha doğru sonuçlar verir.''Özcan, AOBP'nin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldiğini ve ÖSYM'ce hesaplandığını belirterek bu konuda kendilerinin bir şey yapmadığını belirtti. Katsayının ise bir rakamla çarpıldığını anımsatan Özcan, ''Katsayı bir rakamla çarpılıyordu, artık yükseltmek değil buraya bir sabit koyalım. 5 puan... Alanında gidiyorsa o puanı verin, yoksa vermeyin. Ve bir de test puanı var, üçünü toplayacağız işte. Artık çarpma filan yok; sabit olacak. O sabiti ekleyeceksiniz'' dedi.Bir gazetecinin ''Farklı katsayı mı olacak?''sorusu üzerine Özcan, ''alanında giden öğrencilere bir puan ekleneceğini, gitmeyenlere ise eklenmeyeceğini'' yineledi.''İletişim lisesini bitiren, iletişim fakültesine girebilecek mi?'' şeklindeki bir soruya karşılık, ''Hayır gidemeyecek. Orada bir değişiklik yok'' diyerek yanıtladı.Alanları değiştirmeyeceklerini vurgulayan Özcan, ''Sistemin hesaplamasını değiştirmeye çalışıyoruz. Alanında giderse mesela 10 puan, gitmezse 0. Burada toplama işlemi yapıyorsunuz, çarpma işlemi yok'' dedi.Bir gazetecinin ''Peki bu karar da Danıştaya giderse ne olacak?'' sorusuna ise Özcan, ''Bu istatistiksel olarak daha doğru bir şey. Eğer komisyondan güzel bir şey gelirse size duyururuz'' dedi. Özcan, komisyonda istatistikçilerin ve matematikçilerin olduğunu ifade etti.Özcan, başka bir soru üzerine, sistemdeki puan aralığının değişmeyeceğini söyledi.