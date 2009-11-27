Katsayı kaosu çözüm bekliyor

Danıştay kararının yarattığı belirsizliğin 20 Aralık'a kadar giderilmesini isteyen ÖSYM Başkanı Yarımağan, 'Belirsizlik bizi son derece endişelendiriyor' dedi.



Danıştay 8. Daire’nin Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversiteye girişte katsayı farkını kaldıran kararının yürütmesini durdurması kafaları karıştırdı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ünal Yarımağan, açıklanan sınav takvimi nedeniyle 20 Aralık gününe kadar sorunun çözülmesi gerektiğini söylerken, YÖK’ün konuyu 17 Aralık’ta yapılacak Genel Kurul toplantısında ele alabileceği ifade edildi. Prof. Yarımağan, “Ortada tam bir belirsizlik var. Yoksa sınav takvimimiz aksar” dedi.



Danıştay, YÖK kararındaki şu maddelerin yürürlüğünü durdurdu:



3. Madde: Adayların yerleştirme puanlarının hesaplanmasında Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) 0.15 katsayısı ile çarpılır.



4. Madde: Adaylardan öğretmen lisesi veya meslek lisesi mezunu olanların kendi alanlarındaki programları tercihi halinde AOBP’nın 0.06 ek katsayı ile çarpımı sonucunda bulunan değer, 3. maddeye göre hesaplanan yerleştirme puanına eklenir.



5. Madde: Meslek lisesi mezunu adayların ek puanla girebildikleri kendi alanlarındaki her program için bir Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puanı türünün yanı sıra bir de Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türü belirlenir. Meslek lisesi mezunu olup olmadığına bakılmaksızın adayların bu programlara yerleştirilmesinde bu iki türden puanların büyük olanı esas alınır.





Sınav takvimi değişebilir’



Danıştay’ın bu kararını değerlendiren Yarımağan, “Bu üç maddenin yerine yeni şeylerin gelmesi lazım. Aslında sadece belki 3. maddeyle ilgiliydi yapılmak istenen. Diğer ikisinin yürütmesi niye durdurulmuş bilemiyorum” dedi.



YÖK’ün karara itiraz edeceğini söyleyen Yarımağan, “Bunların sonuçlanıp bu seneki sistemin nasıl uygulanacağının belirginleşmesi ve bunun 20 Aralık’tan önce olması lazım. Yoksa takvimimiz aksar” diye konuştu. Yarımağan, “Sınav tarihleri mi değişebilir?” sorusu üzerine şunları kaydetti: “Tabii. Bizim öngördüğümüz takvimde başvurular 11 Ocak 2010’da başlıyor. Birinci aşama sınavı 11 Nisan 2010’da yapılacak, ikinci aşama sınavlarının takvimi belli. Bu takvimin yürüyebilmesi için sınav kılavuzu baskısının 20 Aralık’ta başlaması lazım. Bunun başlayabilmesi için de belirsizliklerin ortadan kalkması lazım. Bir itiraz varsa itirazın sonuçlanması, yürütmesi durdurulanların yerine uygulanacak olan kararların alınması lazım. Ortada bir belirsizlik var ve bu bizi son derece endişelendiriyor.”



YÖK’ün aldığı kararlardaki 4 ve 5. maddelerin yürütmesinin durdurulmasına gerek bulunmadığı görüşünü yineleyen Yarımağan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sınav takviminin yürüyebilmesi için belirsizliklerin kalkması gerekiyor. Çünkü yeni bir sistem geliştiriyoruz. Zaten işimiz zor. Bu zorluklar içinde yeni belirsizliklerin olması bizi endişelendiriyor. İnşallah zamanında belirsizlikler ortadan kalkar, şöyle veya böyle uygulamanın nasıl olacağı belirginleşir, biz de ona göre uygulamalarımızı sürdürürüz.”





2010 Sınav takvimi



ÖSYM’nin geçen ay açıkladığı sınav takvimine göre, üniversiteye giriş için ilk aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) başvurular 11 Ocak-12 Şubat 2010, ikinci aşama Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) başvurular 3-14 Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YGS, 11 Nisan 2010’da yapılacak. LYS-1 (Matematik-Geometri), LYS-5 (Yabancı Dil) 19 Haziran, LYS-4 (Sosyal Bilimler) 20 Haziran, LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya) 26 Haziran, LYS-2 (Fen Bilimleri) 27 Haziran’da gerçekleştirilecek. Adaylar, bu sınavlar için lise müdürlükleri ile ÖSYM sınav merkezi yöneticilikleri ve ÖSYM’nin internet sitesinden başvuru yapabilecek.