'Katsayı' kalkıyor

T24 -

‘Siyasiler de olumlu bakar’







‘Demokratik değildi’









Fazla harçlar iade







Radikal gazetesinede yer alan habere göre, 28 Şubat sürecinde imam hatip liselerine karşı geliştirilen ‘katsayı’ formülü tarihe karışıyor. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 13 yıldır yürürlükte olan, değişiklik girişimi iktidardaki AK Parti için kapatma davası gerekçesi sayılan katsayı uygulamasını tamamen kaldırma kararı aldı. Böylece, 2012 yılından itibaren üniversiteye giriş sınavlarında imam hatip ve meslek lisesinde okuyan öğrenciler ile genel liselerdekiler aynı şartlarda yarışacak.AK Parti iktidara geldiği 2003 yılından itibaren katsayı uygulamasını kaldırabilmek için bir dizi girişimde bulunmuştu. Düzenleme daha önce eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Danıştay engeline takılmıştı. 2010’da yapılan düzenleme de sorunu tam olarak çözemedi. Yıllardır tartışma konusu olan katsayı sorunu için yasa değiştirilecek, Danıştay’dan gelebilecek engel de ortadan kalkacak.2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kurulu Kanunu’nun ilgili 45. maddesinde değişikliğe gidilerek ‘katsayı’nın sadece uygulaması değil ismi de mevzuattan silinecek.Katsayı kaldırma kararını ilk kez Radikal’e açıklayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan amaçlarının fırsat eşitliği sağlayarak bir haksızlığı ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Son olarak iki yıl önce yapılan düzenlemeyle katsayı farkının azaldığını ancak uygulamayı tamamen kaldırmanın daha doğru olduğunu savunan Özcan, “Eşitlikçi, adil bir düzenleme yapılıyor. Buna siyasilerin de olumlu bakacağını zannediyorum” diye konuştu.Katsayının kaldırılması için hükümetten telkin gelmediğini, kendilerinin böyle bir düzenlemeyi uygun gördüğünü söyleyen Özcan, ”Bu uygulamanın imam hatiplerle bir ilgisi yok. İmam hatiplerin genele oranı yüzde 5. Katsayının kalkması ülkenin bütünü için önemli. Fırsat eşitliğinden herkes yararlansın istiyoruz” dedi.Özcan, katsayı uygulamasının demokratik olmadığını da söylerken 28 Şubat sürecine göndermede bulunarak, “Eğitimde de antidemokratik izler siliniyor. Geç kalmış bir uygulama” ifadelerini kullandı. Özcan, katsayıyı kaldıracak yasa değişikliğinin ekim başında TBMM gündemine geleceğini söyledi. 1998 yılında getirilen katsayı sistemiyle meslek lisesi ve imam hatipte okuyanlara başka bölüm yolu zorlaştırılmıştı.Bu okullarda okuyan bir öğrencinin genel liselerdeki öğrenciyle aynı okula gidebilmesi için fazladan 60 puanlık soru çözmesi gerekiyordu. Aynı şekilde lisede sözel bölümde okuyup sayısal bir alan seçmek isteyen öğrenciler gibi alan değişikliğine giden adaylar da aynı oranda puan düşüşü yaşıyordu.YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, alt sınıftan ders alan öğrencilerin harç sıkıntısını da kaldırma müjdesi verdi. Alt sınıflardan ders alan öğrencilerin harcı her ders için ayrı artıyordu. Haksızlığı gidermek için yasa değişikliği yapılacağını söyleyen Özcan, alınan fazla miktarların da iade edileceğini belirtti.