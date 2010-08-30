Katrina kasırgasının 5'inci yıldönümü

T24 - Amerikan tarihinin en yıkıcı felaketlerinden biriydi... Bir eyaletin yüzde 80'ini sular altında bıraktı, bir bölgeyi on yıllarca geri götürdü. Dün Katrina kasırgasının 5'inci yıldönümüydü. ABD Başkanı Barack Obama'nın da katıldığı törende, kasırgada hayatını kaybedenler anıldı.



2005 yılı ağustos ayının son günleri ABD'nin tarihi kara bir sayfa olarak geçti. 5. kategorideki Katrina kasırgası ABD'nin güney sahillerinde adeta bir yıkıma neden olmuştu.



Kasırganın Mississippi deltasında kurulan setleri yıkınca bölge adeta bir tsunami felaketi yaşamış, 7 eyalet sular altında kalmıştı.



Kasırganın bilançosu ise oldukça ağırdı. Katrina 7 eyalette yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, bunların 1500den fazlası luisiana eyaletinde meydana gelmişti.



Onbinlerce kişi de evsiz kalmıştı.



Katrina'nın toplam zararının 80 milyar doları geçtiği açıklanmıştı. Federal hükümet kasırganın zarar verdiği alanın 233.000 km kare, yani nerdeyse Büyük Britanya kadar büyük bir alan olduğunu belirtmişti.



Kasırganın en şiddetli yaşandığı New Orleans ise kasırgada hayatını kaybedenleri bir kez andı. New Orleans kasırgada hayatını kaybeden sevdikleri için Mississippi nehrine çelenkler bıraktı.



O günleri yaşayan New Orleanslılar bir kez daha gözyaşlarına boğuldu.



ABD Başkanı Barack Obama ve First Lady Michelle Obama da New Orleans'a giderek halka destek verdi.



Obama New Orleans'ta bazı dükkanları dolaşarak halka moral olmaya çalıştı.



