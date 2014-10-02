Katran çukuruna düşen köpek, bitkisel yağlarla ovularak kurtarıldı

Hindistan ’ın kuzeybatısındaki Rajasthan eyaletinin Udaipur şehrinde sıcak katran çukuruna düşen bir köpek, önce yöre halkı tarafından çıkarıldı. Daha sonra sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayan yerel yardım kuruluşu 'Animal Aid Unlimited'a haber verildi.

Bitkisel yağlarla ovdular

CİHAN'da yer alan habere göre, yardım kuruluşunun gönüllü gençleri, üzerindeki katran katmanı sebebiyle hareket edemeyen ve can çekişen köpeği, iki gün boyunca 3'er saat süreyle bitkisel yağ kullanarak temizledi. Ayağa kalkan ve üzerindeki katrandan kurtulan köpek tekrar eskisi gibi hareket etmeye başladı.

Animal Aid Unlimited, Udaipur'da her yıl binlerce sokak hayvanını kurtarıyor, yaralarını iyileştiriyor ve onlara sığınak buluyor.