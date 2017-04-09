Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Mısır'daki saldırıyı kınadı

Papa, Hristiyan aleminin gelecek hafta kutlayacağı Paskalya Yortusu öncesindeki son pazarda Mısır’da bugün meydana gelen terör saldırısına değindi. Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda gerçekleştirilen Palmiye Pazarı ayininde konuşan Papa, bu ay sonunda Mısır’a ziyaret gerçekleştireceğini hatırlattı.

Saldırıda yaşamını yitirenler içeren dua eden ruhani lider, saldırıyı kınarken, "Sevgili kardeşim, Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros’a, Kıpti Kilisesine, tüm sevgili Mısır halkına, derin taziyelerimi iletiyorum. Tüm kayıplar, yaralılar ve yakınları için dua ediyorum. Tanrı, teröre, şiddete bulaşanların ve tüm silah kaçakçılarının kalbini dönüştürsün." dedi.

Vatikan, Papa’nın 28-29 Nisan’da Mısır’a iki günlük ziyarette bulunacağını açıklamıştı.

Mısır'ın Tanta şehrinde bir kilisede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirmiş, 40 kişi yaralanmıştı.