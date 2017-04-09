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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Mısır'daki saldırıyı kınadı

Mısır’daki Kıpti Kilisesi’ne yönelik bombalı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti

09 Nisan 2017 20:04

Papa, Hristiyan aleminin gelecek hafta kutlayacağı Paskalya Yortusu  öncesindeki son pazarda Mısır’da bugün meydana  gelen terör saldırısına değindi. Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda gerçekleştirilen Palmiye Pazarı ayininde konuşan Papa, bu ay sonunda Mısır’a ziyaret gerçekleştireceğini hatırlattı.

Saldırıda yaşamını yitirenler içeren dua eden ruhani lider, saldırıyı  kınarken, "Sevgili kardeşim, Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros’a,  Kıpti Kilisesine, tüm sevgili Mısır halkına, derin taziyelerimi iletiyorum. Tüm  kayıplar, yaralılar ve yakınları  için dua ediyorum. Tanrı, teröre, şiddete  bulaşanların ve tüm silah kaçakçılarının kalbini dönüştürsün." dedi.

Vatikan, Papa’nın 28-29 Nisan’da Mısır’a iki günlük ziyarette  bulunacağını açıklamıştı.

Mısır'ın Tanta şehrinde bir kilisede meydana gelen patlamada ilk  belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirmiş, 40 kişi yaralanmıştı.

 

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