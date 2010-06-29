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Dünya

Katolik rahibe hapis cezası

Ferrari ile dolaşıp metresler tutarak ve Las Vegas ile Monte Carlo'daki kumarhanelerin müdavimi olarak 'playboy' tarzı hayat sürdüren Katolik rahip hapis cezası aldı.

29 Haziran 2010 03:00

T24- 64 yaşındaki rahip Antoine Videau, 'Playboy Rahip' ünvanını almasına yol açan bu suçlarından dolayı üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Korsika'daki mahkeme dünyanın dört bir yanında 28 banka hesabının bulunduğu ortaya çıkan rahibin 20 yıldan fazla zamandır görevini kötüye kullandığına hükmetti. Gayrimenkullerin yanı sıra spor arabalar alan ve yurt dışı seyahatlerine çıkan Videau, söz konusu yardım paralarını  eski şaraplara ve şampanyaya da harcadı.


Bir rahibe manastırını sosyal etkinlikler için kiralayan ve elde edilen geliri yine lüks yaşamını sürdürmek için harcayan 'Playboy Rahip' kendisini ölmüş bir başpiskoposun vasiyet hükümlerini gerçekleştiren kişi olarak ilan etti. Böylece tüm malvarlığını kendi hesabına aktarabilecekti.  Bu arada La Ciotat'ta genç metresine ev tutan rahip, sık sık Avrupa'nın dört bir yanını gezerken ve genç kadınlarla akşam yemeklerinde görüldü.


Kendini dine adamış bir rahip ve bir playboy olarak iki farklı hayat yaşadığı belirtilen Videau, 2005'te yardımcı rahipken tutuklanmış, fakat kendisine yöneltilen yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma suçlarından paçayı sıyırmıştı.


Ancak rahip olduktan sonra da lüks yaşam tutkusundan vazgeçemeyen Videau, sonunda yakayı ele verdi.

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