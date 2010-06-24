Katolik Kilisesine taciz baskını

T24- Belçika'da çocuklara cinsel taciz şikayetlerinin artması üzerine polis, Katolik Kilisesinin Mechelen kentindeki merkezini bastı. Savcılık sözcüsü, başpiskoposlar toplantısının yapıldığı saatlerde düzenlenen baskının ardından kordon altına alınan merkezdeki delil arayışının devam ettiğini bildirdi.





Belçika'nın Bruges Başpiskoposu Roger Vangheluwe (73), bir çocuğa tacizde bulunduğunu itiraf etmiş ve nisan ayında istifasını vermişti.





Katolik kiliselerindeki çocuklara cinsel taciz vakalarını defalarca kınayan Papa 16. Benediktus, Avustralya, ABD ve Malta'da mağdurlarla görüşmüştü.