Katolik Kilisesi'nde çocuk tacizi skandalı

T24 - Almanya Katolik Kiliseler Kurulu Başkanı Başpiskopos Robert Zollitsch, Almanya'da kimi papazların çocukları hedef alan cinsel taciz ve tecavüz skandalıyla ilgili olarak, mağdurlardan özür dilediklerini söyledi.



Başpiskopos Robert Zollitsch, bugün (12 Mart 2010) Vatikan'da, Roma Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 16. Benediktus tarafından kabul edildi. Görüşmede, Almanya'da son günlerde derin bir sarsıntıya yol açan, kimi papazların çocukları hedef alan cinsel taciz ve tecavüz skandalının da gündeme geldiği açıklandı.



Zollitsch, düzenlediği basın toplantısında, çocuklara taciz sorunuyla mücadele için alınacak önlemleri Papa 16. Benediktus'a aktardığına değinerek, "Papa'ya bilgi verdim. Alman piskoposlar olarak, yaşananlar nedeniyle hepimiz çok üzgünüz. Taciz suçlarının mağdurlarından özür diliyoruz" dedi.



Başpiskopos Zollitsch, "Papa'ya bu sorunla ilgili aldığımız önlemler hakkında da bilgi verdim. Önlemler konusunda Papa da mutabık. Ama belirlediğimiz önlemler, başka ülkelerde de uygulanır mı bilemiyorum. Bu Dinsel Öğretiler Kurulu tarafından belirlenecek bir konu" diye konuştu.



Almanya'da kimi papazların çocukları hedef alan cinsel taciz ve tecavüz skandalına, kilisenin 26 başpiskoposluk biriminden 13'ü karışmış bulunuyor.



Skandalın gün yüzüne çıkmasının ardından, çocuklara cinsel taciz ve tecavüz iddiasıyla yapılan suç duyurularının 150'yi aştığı belirtiliyor.