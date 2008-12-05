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Dünya

Katolik Kilisesi cami yasağına karşı

Katolik Kilisesi, İtalya’daki Müslümanlara yeni cami yasağına karşı olduğunu açıkladı

05 Aralık 2008 02:00

Katolik Kilisesi, İtalya’daki Müslümanlar’a yeni cami yasağına karşı olduğunu açıkladı. Vatikan’ın kültür dairesi başkanı Başpiskopos Gianfranco Ravasi, yasağın Müslümanlar’ın ibadet özgürlüğünü ihlal edeceğini söyledi.

İtalya İçişleri Bakanı Robert Maroni, terörizm tehdidi nedeniyle yeni cami yapılmasını yasaklamak istiyor.

Bakan, La Stampa gazetesine verdiği demeçte, cami sayısı artarsa hangisinin ibadet yeri hangisinin terörist yuvası olduğunu belirlemenin imkansız olacağını ileri sürüyor.

Başbakan Silvio Berlusconi’ye yakınlığıyla tanınan İçişleri Bakanı aynı zamanda, cami yasağını isteyen göçmen karşıtı Kuzey Birliği’nin üyesi.

Başpiskopos Ravasi, hükümetin, yasak koymak yerine, camilerin ibadet dışındaki amaçlarla kullanılmasını önleyebileceğini söyledi.

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