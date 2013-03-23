Katolik dünyasında 600 yıldır bir ilk...

Katolik dünyasının yeni lideri Papa 1. Francis, görevinden ayılan selefi 16. Benedict ile öğle yemeği yedi. Bu buluşma Katolik tarihinde son 600 yıldır yaşanan bir ilk oldu.

13 Mart'ta seçilen ruhani lider Papa Francis, Vatikan'dan bir helikopterle, Roma'nın güneyinde bulunan Papalık yazlık konutu Castel Gandolfo'ya geçti.

Burada nisan ayı sonuna kadar ikamet etmesi beklenen Emerit Papa 16. Benedict, halefini helikopter pistinde karşıladı.

Bu sırada Papa ile Emerit Papa, birbirlerine sarılarak, tarihi bir görüntü ortaya koydu. İki din adamı, öğle yemeğine geçmeden önce konutun şapelinde bir süre birlikte dua etti.

Papa Francis, öğle yemeğinin ardından, toplam 3 saat kadar kaldığı konuttan ayrılarak Vatikan'a döndü.