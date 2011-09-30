Kato Dağı'nda çatışma: 4 asker yaralı

T24 - Kato Dağı'nda 2 askeri şehit edip, 3 askeri de yaralayan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için sürdürülen operasyonda bu akşam saatlerinde teröristlerle güvenlik güçleri yeniden arasında çatışma çıktı. Çatışmada ilk bilgilere göre 4 asker yaralandı.



Yaralı askerler Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Dün akşamdan bu yana süren çatışmalarda toplam yaralı asker sayısı da 7'ye yükseldi. Bu arada bugün Kato Dağı'nda öldürülen 3 PKK'lı arasında bulunan birinin bölgenin sorumlusu olduğu belirtildi.





Kato'da büyük operasyon



Beytüşşebap'a Bolu Komando Tugay Komutanlığı'ndan terörle mücadele kapsamında gelen birliklerden bir tim, dün Kato Dağı'na arama tarama faaliyetine çıktı. Dönüş yoluna geçen time PKK'lı teröristler Kato'nun Hisarkapı Mevkii'nde saat 22.00 sıralarında pusu kurup, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. PKK'lıların ilk ateşinde 3'ü ağır 5 asker yaralandı. Timdeki diğer askerlerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. PKK'lılar, gecenin karanlığından faydalanarak kaçtı. Takibe alınan PKK'lılarla gece boyunca yer yer çatışmalar yaşandı.



Yaralı askerler Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Ancak durumu ağır olan Uzman Çavuşlar Özgür Küçük ve Hüseyin Kıraç yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Birinin durumu ağır olan 3 asker ise ilk tedavilerinin ardından helikopterle Şırnak Asker Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.



Kato Dağı'nda 2 askeri şehit edip, 3 askeri de yaralayan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyon sabahın ilk ışıklarıyla birlikte genişletildi. Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndan kalkan Sikorsky helikopterlerle operasyon bölgesine özel eğitimli komandolar indirildi. Kobra helikopterler ise teröristlerin bulunduğu alanların yoğun ateş altına alarak, bombaladı. Kato'ya karadan da asker sevkedildi.





3 PKK’lı öldürüldü



Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’ndeik Kato Dağı’nda 2 askeri şehit edip, 3 askeri de yaralayan PKK’lılara yönelik düzenlenen operasyonda 3 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Kato Dağı’na operasyon sürürken, zaman zaman çatışmaların meydana geldiği belirtildi.





Bingöl'de çatışma!



Olay bugün saat 17.30 sıralarında Ilıcalar Beldesi Ortaçanak Köyü kırsalında meydana geldi. Arazi arama ve tarama faaliyeti yürüten askeri birliğe, bir grup PKK’lı terörist tarafından ateş açıldı. PKK’lıların ilk ateşinde Uzman Çavuş Ahmet Erdal yaralandı. Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan uzman çavuşun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Güvenlik güçleri kaçan PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede havadan ve karadan operasyon başlattı.



Yayların boşaltılması istendi



Hakkari ile Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi arasında bulunan Kato Dağı’nın Hakkari tarafında kalan bölgedeki yaylaların boşaltılması için İl Jandarma Komutanlığı’ndan muhtarlara resmi yazı gönderildi. Yazıda, bölgede operasyonların yapıldığı, sivil insanların zarar görmemesi için boşaltma işlemlerini en kısa zamanda tamamlanması istendi.



Hakkari ve çevresindeki operasyonlar devam ederken, en yoğun operasyon ise Hakkari ile Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi arasında kalan Kato Dağı bölgesinde sürdürülüyor. Havadan ve kadaran yürütülen operasyonlarda sivil halkın zarar görmemesi için de çeşitli tedbirler alanıyor. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, Kato Dağı’nın Hakkari tarafında kalan Pınarca, Kamışlı, Çaylıca ve Kaval Köylerinin muhtarlarına yazı gönderilerek, bu köylere ait yaylaların en kasa zamanda boşaltılması istendi. Gönderilen yazıda, sivil insanların zarar görmemesi için bu işlemin yapıldığına dikkat çekildi.





Askeri konvoy



Öte yandan bugün sabah saatlerinde Van yönünden gelen 20 araçlık bir konvoy Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’na geçti. Mayına dayanıklı ’Kirpi’ adı verilen araçların, Kato Dağı bölgesine gönderileceği belirtildi.