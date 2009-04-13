Kato Dağı'nda çatışma





Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Katı Dağı'nda bir grup terörist, nöbetçi kulübelerine ateş açtı. PKK'lıların ateşine güvenlik güçleri karşılık verince çatışma çıktı. Silah sesleri ilçe merkezinden de duyuldu.



Şırnak'ın Irak sınırındaki Beytüşşebap İlçesi'ndeki Kato Dağı'nda bir grup PKK'lı terörist, dağın yüksek sarp kesimlerinden askerlerin nöbet tuttuğu kulübelere ateş açtı.



Askerler anında karşılık verince yaklaşık 20 dakika süren çatışma çıktı. Silah sesleri ilçe merkezinden duyuldu. Ölen ya da yaralanan olmayan çatışma ardından teröristlerin bulunduğu bölgeye havadan helikopterle özel harekat timleri indirildi. PKK'lıl teröristelrin bulunduğu bölge Kobra tipi helikopterlerle ateş altına alındı.

