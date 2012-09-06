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Kato dağında büyük operasyon!

Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonlar yoğunlaştırılarak sürüyor.

06 Eylül 2012 19:52

Beytüşşebap ilçesinde PKK mensuplarınca 2 Eylül'de yapılan saldırıda 10 güvenlik görevlisinin şehit olmasının ardından özellikle Kato Dağı başta olmak üzere Şırnak genelinde operasyonlar yoğunlaştırılarak devam ediyor. 

2. Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yıldırım Güvenç'in bizzat yönettiği operasyonlara, 23. Sınır Tümen Komutanlığı'ndan kalkan kobra ve skorsky helikopterleri havadan destek veriyor.
 
Özel harekat timleri ve geçici köy korucularının da katıldığı operasyonlarda yer yer sıcak temas yaşanıyor. Operasyonlarda, çok sayıda PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.
 
 

Yüksekova'da sıcak saatler

 
 
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde bugün öğlen saatlerinde çok sayıda savaş uçağı, Irak yönüne doğru gitti. 
 
Hakkari ve kırsalındaki operasyonlar yoğun olarak devam ederken, Yüksekova İlçesi'nde bugün saat 12.00 sıralarında uçak hareketliliği görüldü. Yüksekova semalarından geçen birçok uçağın, Irak yönüne doğru giderken, aynı uçakların bir süre sonra aynı güzergahtan döndükleri görüldü.
 

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