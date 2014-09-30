'Katliamla karşı karşıya kalabiliriz'



IŞİD'in saldrılarına devam ettiği Kobani'de halk endişeli. Kent halkı ve Halk Savunma Birlikleri YPG kenti savunmaya devam ederken, yardım talepleri artıyor.

Çatışmaların sürdüğü bölgeden yayın yapan CNN televizyonu, kent sakinlerinin yardım, silah ve örgütü hedef alacak, daha etkili hava saldırıları talep ettiklerine yer verdi. CNN'e konuşan Kobanili İdris Nassan, "Şayet böyle devam ederse bir katliamla karşı karşıya kalacağız" dedi. Nassan, IŞİD'in Kobani'ye girmesi halinde neler yaşanabileceğini tahmin bile edemediğini söyledi. Örgüte yönelik hava saldırılarının çok uzakta düzenlendiğini ifade eden Kobanililer, saldırıların kentin savunmasında bir işe yaramadığını dile getiriyor.

Kobani Kantonu Eş Başkanı Enver Müslim, CNN televizyonuna telefonla yaptığı açıklamada, IŞİD'in Kobani'ye yaklaşık dört ile yedi kilometre mesafede olduğunu söyledi. IŞİD örgütünün her cepheden Kobani'ye saldırdığını belirten Müslim, her geçen gün daha ağır silahlar kullanıldığını belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılarda en az üç kişinin öldüğünü ve yaralananlar olduğunu açıkladı. Türk hükümetinin, saldırıların artması üzerine Suriye sınırına panzerlerini konuşlandırdığı bildiriliyor.

Hava saldırıları düzenlendi

ABD ve beş Arap müttefikinin Suriye'de yeni IŞİD hedeflerini vurduğu bildiriliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hava saldırılarında, IŞİD tarafından çevrilmiş Kobani'nin batı ve doğusundaki iki köyün hedef alındığını açıkladı. İnsan hakları aktivistleri pazartesi günü düzenlenen saldırılarda ise 13 IŞİD üyesinin öldürüldüğünü belirtti.