Katliamın yaşandığı meydana barış anıtı teklifi

Saldırının yaşandığı gar meydanının adının “Barış Meydanı” olarak değiştirilmesi teklifinde bulunan CHP’li Özgür Özel ile Veli Ağbaba, yaşamını yitirenler adına da “Emek, Barış ve Demokrasi” anıtı inşa edilmesini istedi.

Milliyet'ten Meriç Tafolar'ın haberine göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, çifte canlı bombalı saldırının yaşandığı "Gar Meydanı" olarak bilinen alanın Barış Meydanı olarak değiştirilmesi ve meydanda yaşamını yitirenler anısına Emek, Barış ve Demokrasi Anıtı inşa edilmesi çağrısında bulundu. Özel ve Ağbaba, TBMM Başkanlığı’na çağrılarını içeren bir de kanun teklifi sundu. Teklif, saldırının gerçekleştiği Gar Meydanı olarak bilinen alanın Altındağ ilçesi Ulus Semti’ndeki Hipodrom ve Cumhuriyet caddelerinin kesiştiği kavşağın adının “Barış Meydanı” olarak değiştirilmesini, 10 Ekim’de meydana gelen katliamda hayatını kaybeden yurttaşların anısına, katledilenlerin isimlerinin bulunduğu “Emek, Barış ve Demokrasi” anıtının kurulmasını öngörüyor. Teklifin gerekçesinde, şunlar kaydedildi:

"Anıta isimler yazılsın"

“Cumhuriyet tarihimizin yaşadığı en büyük ve en kanlı katliamlardan biri olan bu saldırı, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye inanan ve bu uğurda mücadele eden insanlara yönelik gerçekleştirilmiştir. Toplumumuzda yükselen barış talebini dile getirmek için bir araya gelen yurttaşlarımıza karşı yapılan bu saldırının failleri ortaya çıkmamış, saldırının neden önlenemediği gibi çok sayıda soru işareti hâlâ cevaplanmamışken, ölen yurttaşlarımızın bu meydanda adlarının yaşaması için ivedi olarak harekete geçilmeli ve cumhuriyet tarihinin bu en kanlı katliamının hafızalardan silinememesi adına gerekli adımlar atılmalıdır. Bu nedenle Ankara Tren Garı önünde yaşanan katliamda hayatını kaybeden yurttaşlarımızın anısına söz konusu kavşağın ‘Barış Meydanı’ olarak adlandırılması ve burada hayatlarını kaybeden yurttaşlarımızın anısına tek tek isimlerinin yazıldığı ‘Emek, Barış ve Demokrasi’ anıtının inşa edilmesi, toplum olarak bu katliama vereceğimiz en somut tepkilerden biri olarak tarihte yerinin alacaktır. Katledilen yurttaşlarımızın isimlerinin Barış Meydanı’nda yaşayabilmesi ve yaşanılan bu katliamın toplumsal hafızamızda yer alabilmesi için bu kanun teklifi hazırlanmıştır.”