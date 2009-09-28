Katliamın şifresini ortaya çıkaracak bebek doğdu

Mardin'in Mazıdağı İlçesi Bilge Köyü’nde 7’si çocuk 44 kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili 11 tutuklu sanığın yargılandığı Çorum Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Şıh Mehmet” olarak bilinen Mehmet Çelebi, olayı ‘namus’ yüzünden gerçekleştirdiğini öne sürerek, eşi F. Çelebi’nin, katliamda öldürülen Fesih Çelebi ile ilişkisi olduğunu iddia etmişti. Olaydan sonra ilk ifadesinde, ilişkiyi reddeden F. Çelebi, daha sonra savcıya verdiği ifadede, saldırıda öldürülen“Fesih Çelebi’nin kendisi ile zorla ilişkiye girdiğini” beyan etmişti.

Test için doku alınacak

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 Eylül’de görülen ilk duruşmada Mehmet Ç., “Fesih Çelebi’yi öldürdükten sonra ciğerini söküp yiyemedim ya o beni kahrediyor. Karımla ilişkiye giren kişiyi öldürmek yetmez, şu an karşımda olsa onun ciğerlerini, kalbini sökerim, kafasını parçalarım” demesinin ardında mahkeme o tarihlerde 8 aylık hamile olan Çelebi’nin eşi F. Çelebi’nin doğuracağı çocuktan DNA testi için doku alınmasına karar vermişti.

'Yengem bebeğe isim koymadı'

Kanlı saldırının şifresini ortaya çıkaracak olan o bebek önceki gün dünyaya geldi. Mazıdağı Eti Fosfat Sosyal Tesisleri’nde devletin koruması altında tutulan F. Çelebi sancılarının artması üzerine kaldırıldığı hastanede, sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Mehmet Çelebi’nin yeğeni Mustafa Çelebi, “Yengem bebeğe isim koymadı. Şayet test sonucunda bebeğin amcamdan olmadığı kesinleşirse bebek yurda verilecek “dedi.