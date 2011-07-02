Katliamın 18. yılında 'Madımak' yasağı

T24- Sivas katliamının 18. yılında anma etkinlikleri düzenleniyor. Valilik ise Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen Madımak Oteli önünde etkinlik yapılmasına izin vermiyor.



Sivas'ta Madımak Oteli'nde, 37 kişinin yanarak hayatını kaybettiği olayların üzerinden 18 yıl geçti.









Yıldönümü nedeniyle Sivas'ta anma etkinlikleri düzenleniyor. Ancak Sivas Valiliği iki gün önce anma etkinliklerin Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen Madımak Oteli önünde yapılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Anma programı tertip komitesi etkinlikleri Madımak önünde yapmakta kararlı olduklarını açıkladı. Kentte büyük bir kortej şu sıralarda yürüyüş yapıyor.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, bugün gerçekleştirilecek anma etkinleri öncesinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kentin giriş-çıkışlarında oluşturulan arama noktalarında önceki günden itibaren gece ve sabah saatlerinde uygulama yapan polis ekipleri, anma etkinliklerine saatler kala tedbirlerini artırdı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şehrin girişlerinde uygulama yapan ekipler, özellikle anma etkinliklerine katılmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Mersin, Diyarbakır ve Antalya başta olmak üzere başka şehirlerden kafileler halinde kente gelenlerin yolculuk yaptığı otobüs, midibüs ve minibüsleri durdurdu.

Araçlarda yolculuk yapanlardan şüpheli görülenlerin kimliklerini kontrol eden ve GBT sorgulamalarını yapan polis ekipleri, bu kişilerin yanlarında getirdikleri pankart, döviz ve benzeri malzemeleri de içerik yönünden inceledi. Bazı kişilerin üst aramalarını da yapan ekipler, araçlarda da silah, bıçak ve benzeri malzemelerin olup olmadığını kontrol etti.





Trafiğe kapatıldı





Bu arada, kamulaştırıldıktan sonra Sivas İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli binası önü de araç trafiğine kapatıldı. Binanın bulunduğu sokağı demir bariyerlerle kapatan polis ekipleri, sokaktaki park halindeki tüm araçların da kaldırılmasını sağladı.

Eski Madımak Oteli'nin önü ile anma etkinlikleri sırasında yapılacak kortej yürüyüşünün gerçekleştirileceği güzergahtaki tüm çöp konteynerleri de güvenlik amacıyla kaldırıldı. Anma etkinliklerinde, Sivas ve çevre illerden çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi görev yapacak. Eski Madımak Oteli'nin çevresi ile kortej yürüyüşünün yapılacağı güzergah, MOBESE kameraları yardımıyla izlenecek.