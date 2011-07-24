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Dünya

KATLİAMI YAPAN BREIVIK: GEREKLİYDİ OSLO (A.A)

24 Temmuz 2011 11:26

-KATLİAMI YAPAN BREIVIK: GEREKLİYDİ OSLO (A.A) - 24.07.2011 - Norveç'teki bombalı ve silahlı saldırılarıyla 100'e yakın kişiyi katleden Anders Behring Breivik, bunun gaddarca olduğunu kabul ettiğini, ancak "gerekli olduğunu düşündüğünü" söyledi. Breivik'in avukatı Geir Lippestad, müvekkilinin yarın yapılacak duruşmada bu konudaki düşüncelerini anlatacağını belirtti.  Polis, katliamın yapıldığı adada kurbanların cesetlerini aramayı sürdürürken, cuma günü iki yerde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılarda ölenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor. Her iki saldırıdan da Breivik sorumlu tutuluyor. Polis yetkilisi, ikinci bir saldırganın daha olabileceği üzerinde duruyor.  Polisin, Breivik'in ilk ateş açmaya başlamasından 90 dakika adaya geldiği belirlendi. Polisin hemen helikopter bulamadığı, ardından da sahilden birkaç yüz metre ileride bulunan adaya çıkmak için bot bulamadığı, bu nedenlerle geciktiği bildirildi. 

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