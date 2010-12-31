-KATLİAMI EŞİNE SÖYLEYİP, BİLET İSTEDİ SAKARYA (A.A) - 31.12.2010 - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, kardeşi, yengesi ve iki yeğenini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışına çıkış yapmak üzereyken gözaltına alınan Y.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, güvenlik önlemleri altında polis ekiplerince Akyazı Adliyesine sevk edildi. Akyazı Adliyesi ve bahçesinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Diğer yandan, şüphelinin babasının 1993 yılında vefat ettiği bu nedenle kardeşi ile arasında babasından kalan 4 katlı bina, yaklaşık 50 dönüm tarla ve borç olarak verdiği 7 bin avro nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu öğrenildi. Olay öncesi Kocaeli'deki bir akaryakıt istasyonundan benzin alan şüphelinin, Akyazı'ya geldiği camiye giden kardeşini çağırttığı ve eve gelen kardeşini ve yengesini salonda, yeğenlerini ise odalarında öldürdüğü belirtildi. Şüphelinin, cinayetlerin ardından yanında getirdiği benzini dökerek halıyı tutuşturduğu, mutfak tüpünü açarak evden çıktığı ve telefonla aradığı Hollanda'daki eşine işlediği cinayetleri anlatarak kendisine bilet almasını istediğini söylediği öğrenildi.