Katliamdan yaralı kurtulan Elva: Ne istediniz bizden? Kobanê’ye yıkılan umutları yeşertmeye gidecektik...

Kobanê’ye oyuncak götürmek ve bölgede kütüphane kurmak için yola çıkmayı planlayan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerine yönelik bombalı saldırının düzenlendiği Şanlıurfa Suruç'ta yaralı olarak kurtulan Loren Elva, “Kobanê’ye yıkılan umutları yeşertmeye gidecektik, ne istediniz bizden?” diye sordu.

Sosyalist Gençlik Derneği Federasyonu’nun çağrısıyla Kobane’nin yeniden inşası için Suruç’ta toplanan gençlere yönelik canlı bomba saldırısında yaralanan LGBTİ aktivisti Loren Elva, sosyal medya hesabından şu paylaşımları yaptı:

"Onlarca gencin kanları, parçalanmış bedenleri yüzümüze, üstümüze geldi. Şuan hastanede yatıyorum vücudumda yanıklar var, kulaklarım duymuyor, telefonlarınızı mesajlarınızı cevaplayamıyorum. İyi değilim, iyi olmayacağım, iyi olmayın.

Ne istediniz bizden? Kobanê’ye yıkılan umutları yeşertmeye, kütüphane, çocuk parkı yapmaya gidecektik. Önce patlattınız, yaktınız ardından biber gazları ile saldırdınız silah doğrulttunuz, güldünüz yaşatmadınız bizi! Şimdi hastane kapısında Şehit Namirin sloganları yükseliyor. Rahat olun insanlık elden gidiyor."