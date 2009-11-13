Katliamdan önce striptiz kulübüne gitmiş

ABD’nin Texas eyaletindeki Fort Hood Üssü’nde 13 askeri öldüren Müslüman psikiyatrist binbaşı Nidal Malik Hasan’ın katliamdan 6 gün önce bir striptiz kulübünde saatlerce kaldığı ortaya çıktı. Hasan, başörtülü ve beş vakit namazında eş arıyordu.



Nidal Malik Hasan 30 Ekim günü, Fort Hood’daki katliamda kullandığı yarı-otomatik silahı aldığı Guns Galore adlı silah mağazasından birkaç metre ötedeki Starz adlı striptiz kulübüne uğradığında aklında bir saldırı planı var mıydı bilinmez. Ancak bilinen bir şey var ki o da, Hasan’ın, tıpkı New York’taki İkiz Kuleler’e saldırıdan önce Las Vegas’ta striptiz barına giden 11 Eylül teröristlerinin lideri Muhammed Atta ve dört suç ortağıyla aynı davranışı göstermesi.

Saygılıydı, dokunmadı.



Texas’taki askeri üssün yakınlarında bulunan kulüpte Nidal Malik Hasan’ın müşterisi olduğu 31 yaşındaki striptizci Jennie Jenner, Daily Telegraph gazetesine olayı şöyle anlattı: “Akşam saat 19.30 sularında geldi ve gece 02.00 civarına kadar kaldı. O, diğer genç askerler gibi taşkınlık yapmıyordu. Daha olgun, utangaç ve içine kapanıktı ama anormal görünmüyordu. Fort Hood’da doktor olduğunu ve başka ülkeye gönderileceğini söyledi. Benim ve bir başka kızın evli, çocuklu olup olmadığımızı sordu”. Nidal Malik Hasan ile konuştuktan sonra 50 dolar karşılığı ona özel odada kucak dansı yaptığını söyleyen Jenner o anları da, “Elini hep başının arkasında tuttu ve bana dokunmaya çalışmadı. Saygılıydı” diye anlattı.