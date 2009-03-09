Katliamda şok iddia

Ankara’da Nuray Okkalı, kızı Mukaddes Şeyma ve oğlu Osman Yusuf’un başlarından birer kurşunla, oğlu Abdullah Okkalı’nın ise bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olayda gözaltına alınan İzzet Okkalı tutuklandı.



“Yeğenlerimi ben öldürmedim. Zamanla her şey ortaya çıkar” diyen Okkalı’nın, evlilik hazırlıkları yaptığı ve bugün için nikâh tarihi aldığı ortaya çıktı.



Abdullah Okkalı’nın uyuşturucu ve alkolün etkisiyle annesi ile kardeşlerini birer kurşunla öldürüp yol kenarına attığını iddia eden Okkalı, olay yerinden bir kilometre uzaklıkta aracı kenara çekerek konuşmak için indiklerini söyledi. Bu sırada Abdullah Okkalı’nın alkollü olmasından yararlandığını anlatan Okkalı, bıçağını çekerek saldırdığını söyledi.



Bıçağı kaç kere sapladığını hatırlamadığını kaydeden Okkalı, aracı bir benzinlikte yıkattıktan sonra eve giderek kanlı elbiselerini yıkadığını anlattı. Okkalı, olayın ardından Abdullah Okkalı’nın tabancayı arabadan attığını da öne sürdü. Gerçek, Abdullah Okkalı’nın cesedinden alınan kan örnekleri ve el svaplarına ilişkin kriminal inceleme sonucu ortaya çıkacak. İl Jandarma Alay Komutanlığı’ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Okkalı, tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi. Okkalı ailesinin cenazeleri ise dün Yuva Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

