Katliamda ölen kimsesiz Berna Koç'un cenazesini kadınlar omuzladı

10 Ekim Cumartesi günü Ankara'daki barış mitingine katılmak için bekledikleri sırada meydana gelen patlamada hayatlarını kaybedenler arasında yer alan İzmirli Ayşe Deniz ile Berna Koç düzenlenen ortak cenaze töreniyle toprağa verildi. Kimsesi olmayan Berna Koç'u tabutunu kadınlar omuzladı.

DHA’da yer alan habere göre, Cenazeler, dün akşam saatlerinde İzmir'e getirilip morga konuldu. Yetiştirme yurdundan kendisini evlatlık alan bakıcı annesini de bir süre önce kaybeden Berna Koç için ilk tören Halkevleri İzmir Şubesi'nin önünde yapıldı. Buradaki törene CHP Milletvekilleri Musa Çam, Özcan Purçu, Zeynep Altıok, HDP Milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü ve Müslüm Doğan da katıldı. Törenin ardından kadınlar tabutu omuzladı, erkeklerin taşımasına izin verilmedi. Tabut Halkevleri üyelerinin oluşturduğu güvenlik kordonu içinde, kadınların omuzunda cenaze aracına kadar taşındı. Berna Koç'un cenazesi HDP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Deniz'in cenazesinin bulunduğu Soğukkuyu Cami'ne getirildi. Terör kurbanı iki İzmirli kadının tabutları yan yana konuldu. Burada Ayşe Deniz'in ailesi ile Berna Koç'un arkadaşları, tabut başında gözyaşı döktü. Berna Koç'un tabutunu kadınlar taşıdı. İkindi vakti kılınan cenaze namazından sonra bir kez daha tabutları omuzlara alınan iki terör kurbanı, ardından Soğukkuyu Kabristanı'nde son yolculuklarına uğurlandı.

Ailesini küçükken kaybetmiş



Ankara’daki patlamada ölen İzmirlilerden 20 yaşındaki Berna Koç’un ailesinin bebekken yaşamını yitirdiği ve evlatlık olarak verildiği ailesini de kaybetmesi üzerine yetiştirme yurduna gönderildiği ortaya çıktı.

Berna Koç, bir yandan temizlik işçisi olarak çalışıyor, bir yandan da üniversite sınavına hazırlanıyordu. Koç, Celal Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümünü kazanmıştı. 2004 yılında sendikacılar, KaosGL’nin LGBT işçi ve memurların katılımıyla düzenlediği Gey-Lezbiyen İşçi Buluşması’nda da yer almıştı.