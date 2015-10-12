T24 LogoT24 Logo
Gündem

Katliamda ölen kimsesiz Berna Koç'un cenazesini kadınlar omuzladı

Ankara'daki bombalı saldırıda hayatını kaybeden İzmirli Ayşe Deniz ve Berna Koç için ortak cenaze töreni düzenlendi

12 Ekim 2015 21:38

10 Ekim Cumartesi günü Ankara'daki barış mitingine katılmak için bekledikleri sırada meydana gelen patlamada hayatlarını kaybedenler arasında yer alan İzmirli Ayşe Deniz ile Berna Koç düzenlenen ortak cenaze töreniyle toprağa verildi. Kimsesi olmayan Berna Koç'u tabutunu kadınlar omuzladı.

DHA’da yer alan habere göre, Cenazeler, dün akşam saatlerinde İzmir'e getirilip morga konuldu. Yetiştirme yurdundan kendisini evlatlık alan bakıcı annesini de bir süre önce kaybeden Berna Koç için ilk tören Halkevleri İzmir Şubesi'nin önünde yapıldı. Buradaki törene CHP Milletvekilleri Musa Çam, Özcan Purçu, Zeynep Altıok, HDP Milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü ve Müslüm Doğan da katıldı. Törenin ardından kadınlar tabutu omuzladı, erkeklerin taşımasına izin verilmedi. Tabut Halkevleri üyelerinin oluşturduğu güvenlik kordonu içinde, kadınların omuzunda cenaze aracına kadar taşındı. Berna Koç'un cenazesi HDP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Deniz'in cenazesinin bulunduğu Soğukkuyu Cami'ne getirildi. Terör kurbanı iki İzmirli kadının tabutları yan yana konuldu. Burada Ayşe Deniz'in ailesi ile Berna Koç'un arkadaşları, tabut başında gözyaşı döktü. Berna Koç'un tabutunu kadınlar taşıdı. İkindi vakti kılınan cenaze namazından sonra bir kez daha tabutları omuzlara alınan iki terör kurbanı, ardından Soğukkuyu Kabristanı'nde son yolculuklarına uğurlandı.

 

Ailesini küçükken kaybetmiş 


Ankara’daki patlamada ölen İzmirlilerden 20 yaşındaki Berna Koç’un ailesinin bebekken yaşamını yitirdiği ve evlatlık olarak verildiği ailesini de kaybetmesi üzerine yetiştirme yurduna gönderildiği ortaya çıktı. 

Berna Koç, bir yandan temizlik işçisi olarak çalışıyor, bir yandan da üniversite sınavına hazırlanıyordu. Koç, Celal Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümünü kazanmıştı. 2004 yılında sendikacılar, KaosGL’nin LGBT işçi ve memurların katılımıyla düzenlediği Gey-Lezbiyen İşçi Buluşması’nda da yer almıştı.

 

ETİKETLER

berna koçcenazepatlamaayşe deniz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24