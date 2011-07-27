-KATLİAMCININ ÇİFTLİĞİNDE PATLAYICILAR BULUNDU OSLO (A.A) - 27.07.2011 - Norveç'te, 76 kişinin ölümüne yol açan bombalı ve silahlı saldırıların faili Anders Behring Breivik'in kiraladığı bir çiftlikte gece bulunan patlayıcıların kontrollü olarak patlatıldığı bildirildi. Savcı Trine Dyneland, yaptığı açıklamada, "çiftlikte patlayıcılar bulundu ve polis de kontrollü olarak patlattı" dedi. Dyneland, başkent Oslo'nun yaklaşık 160 kilometre kuzeyindeki çiftlikte bulunan patlayıcının miktarı konusunda bilgi vermedi. Polis, Breivik'in çiftçi gibi davranarak satın aldığı gübreleri bomba yapımında kullandığını düşünüyor.