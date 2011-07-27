T24 LogoT24 Logo
Dünya

KATLİAMCININ ÇİFTLİĞİNDE PATLAYICILAR BULUNDU OSLO (A.A) 

27 Temmuz 2011 11:29

-KATLİAMCININ ÇİFTLİĞİNDE PATLAYICILAR BULUNDU OSLO (A.A) - 27.07.2011 - Norveç'te, 76 kişinin ölümüne yol açan bombalı ve silahlı saldırıların faili Anders Behring Breivik'in kiraladığı bir çiftlikte gece bulunan patlayıcıların kontrollü olarak patlatıldığı bildirildi. Savcı Trine Dyneland, yaptığı açıklamada, "çiftlikte patlayıcılar bulundu ve polis de kontrollü olarak patlattı" dedi. Dyneland, başkent Oslo'nun yaklaşık 160 kilometre kuzeyindeki çiftlikte bulunan patlayıcının miktarı konusunda bilgi vermedi. Polis, Breivik'in çiftçi gibi davranarak satın aldığı gübreleri bomba yapımında kullandığını düşünüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24