-KATLİAM SANIĞI YENİDEN SORGUDA OSLO (A.A) - 29.07.2011 - Norveç'te iki saldırıda 76 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik'in, katliamı gerçekleştirdiği geçen cumadan bu yana ikinci kez polis sorgusuna alındığı bildirildi. Norveç haber ajansı NTB, başbakanlık binası önündeki bombalı saldırıyı düzenlediğini ve bir gençlik kampında onlarca genci vurarak öldürdüğünü itiraf eden Breivik'in, ikinci kez sorgulanmak üzere cezaevinden alınarak başkent Oslo'daki bir polis merkezine nakledildiğini duyurdu. Sorgulamayı yapan yetkililer, cuma günkü saldırılardan bir gün sonra ilk sorgusu yapılan 32 yaşındaki sanığın tek başına hareket ettiğine inanıldığını belirtiyor. Cumartesi günü 7 saat sorgulanan Breivik, saldırıyı düzenlediğini kabul etmiş, ancak terör suçu işlemediğini ileri sürmüştü. Bu arada Başbakan Jens Stoltenberg, bugün kurbanlardan ikisinin cenaze törenine katılmayı planladığı bildirildi. Cenaze törenlerinden birine İşçi Partisi'nin ev sahipliği yaptığı, diğer törenin ise Oslo'nun göçmen mahallelerinden birindeki camide düzenleneceği kaydediliyor. Stoltenberg, saldırıdan sonra Norveç halkından birlik içinde olduklarını göstermelerini istemişti. Norveç polisi Breivik'i, en fazla 21 yıl ceza verilebilen terör suçuyla itham ediyor. Ancak sorgulamada suçun niteliğinin insanlığa karşı suç işlemeyle değiştirilebileceği belirtiliyor. Breivik'in insanlığa karşı suç işlemekten mahkum olması durumunda 30 yıl hapis cezası alabileceği kaydediliyor. Breivik ile ilgili iddianamenin gelecek yıldan önce açıklanması beklenmiyor.