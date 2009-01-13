Katliam manzaralı hatıra ayıbı





İsrail'in Sderot kenti yakınlarında bulunan ve ateşkes döneminde piknik alanı olarak kullanılan Paraş Tepesi de artık 'Utanç Tepesi' olarak anılıyor. Aralarında aşırı dinci Yahudilerin de bulunduğu İsrailliler, Gazze'ye yağan bombaların rahatça görülebildiği bu tepede oturup hatıra fotoğrafları çekiyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail askeri operasyonuyla yaşanan ve 300'u çocuk 900 kişinin ölümüne yol açan insanlık dramı haftalardır uluslararası haber ajanslarına düşen yaralı ve ölü fotoğraflarıyla yürekleri burkuyor.



Savaş karşıtları 'dünya seyirci kalıyor' tepkisiyle dünyanın dört bir yanında protesto gösterileri yapıyor. Savaşı seyredenlerden birileri daha var ki onlar düşen her bomba için alkış tutuyor, tezahürat yapıyor. İsrail'in Sderot kasabasında pazar günleri Gazze'yi gören bir tepenin üzerine çıkan İsrailliler Apaçi helikopterlerinden atılan Hellfire füzelerinin düşüşünü izliyor; bir yandan da yanlarında getirdikleri yiyeceklerle piknik yapıyor. Düşen her bomba sonrası ise alkışlı tezahürat sesleri ve sevinç çığlıkları birbirine karışıyor.



Nir-Am yerleşke bölgesinde 'seyircilere' katılan Itay Avni haberi yapan Time dergisi muhabirine gülerek "Şuraya bir seyyar dondurma tezgâhı açsam iyi para kazanırım" diyor.

Üzerinden dumanlar tüten Gazze’yi arkalarına alan 3 kadın asker hatıra fotoğrafı çektirdi. Hayli neşeli oldukları gözlenen kadın askerler, bölgeden haber vermeye çalışan gazetecilerin taklidini bile yaptı.