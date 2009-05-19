Katliam köyündü mühimmat bulundu

Bir süre önce 44 kişinin öldürüldüğü Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde, çok sayıda mühimmat bulundu.



Mardin Valisi Hasan Duruer, Mazıdağı İlçe Jandarma ekiplerinin köyde yaptığı çalışmada, 2 adet TNT kalıbı, 13 elektrikli fünye, 3 taarruz tipi el bombası, 1 adet savunma tipi el bombası, 1 adet sis kutusu, 2 adet aydınlatma, 1 adet tüfek bombası, 1 adet C-3 tahrip kalıbı ile 6 metre 35 santim uzunluğunda fitil ele geçirildiğini bildirdi. Vali Duruer, soruşturmanın sürdürüldüğünü söyledi.





Bilge köylüleri, mühimmatın, 44 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla tutuklanan şahısların akrabalarının boşalttığı evlerin yakınındaki alanda bir torba içinde toprağa gömülü bulunduğunu iddia etti.



Osman Çelebi, mühimmatın olayı gerçekleştiren zanlıların evlerinin yakınındaki bir alanda bulunduğunu öne sürerek, Bunların hepsi saldırıyı gerçekleştirenlere ait. Herhalde bizi toptan yok etmeye niyetleri vardı. Olayı da tanık bırakmadan terör örgütüne yıkmak istiyorlardı. Olayı savcılık inceliyor dedi.

