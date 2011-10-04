Katliam köyünde yolsuzluk iddiası

T24 - AB yolsuzluğuyla gündeme gelen Bilge köyünde yeni iddialar gündemde. AB'nin eğitim fonunun büyük kısmı sondaja gitmiş, lise mezunu öğretmene aylık 9 bin euro ödenmiş.





Sabah gazetesinden Metin Can'ın haberine göre, Bilge köyündeki yolsuzluk iddialarına yenileri eklendi. Buna göre köylü çocuklarının eğitimi için AB tarafından gönderilen 84 bin euroluk desteğin önemli bir kısmı Mazıdağı Kaymakamlığı tarafından köyün sondaj çalışmalarında kullanıldı.

84 bin euroluk AB fonunun Bilge köyüne ulaşmasına aracılık eden Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Murat Önay, Mardin Valiliği'nin köyde yaşanan usulsüzlükleri kapamaya çalıştığını iddia etti. AB bütçesinin kafi gelmediği zamanlarda birçok kez kendilerinin devreye girdiğini anlatan Önay, "Okul Müdürü Nesim Sürer proje yöneticisi olarak AB fonunu kendi inisiyatifinde harcamaya başladı.

Yapılan araştırmada okul müdürünün eşinin ve yakınlarının eğitmen olarak gösterildiği belirlendi. Hatta lise mezunu ve öğretmenlik formasyonu olmayan eğitmenlere saati 30 eurodan (aylık 9 bin euro) ödemeler yapıldığı görüldü" dedi. İlgili yerlere şikâyet dilekçesi verdiklerini anlatan Önay, "Sonuç alamayınca 50 bin TL'lik destek bütçemizi de dondurma kararı aldık" dedi.

Bilge köyündeki AB fonlarının usulsüzce harcandığı iddialarını kabul etmeyen Mardin Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Projenin tüm sorumluluğunun Bilgeköy İlköğretim Müdürü Nesim Sürer'e ait olduğu belirtilen Valilik açıklamasında "Yaptığımız incelemelerde bir usulsüzlük tespit edilmemiştir" denildi. Sabah'ın sorularını yanıtlayan Mardin Valisi Turhan Ayvaz ise yayımlanan haberin ardından konuya ilişkin ayrı bir soruşturma başlattığını söyledi. Ayvaz ayrıca konunun yargı sürecinde incelendiğini de sözlerine ekledi.





'Fonu köye biz getirdik bizi köye sokmuyorlar'

Focus Eğitim Genel Müdürü Begüm Özdoğularlı, yasal olarak projede yer almadıklarının doğru olduğunu belirtirken, "Son 6 ayımın her hafta sonunu orada geçirdim. Masrafların tamamını kendim karşıladım. 2 yıllık emeğimi hayata geçirdikten sonra bir okul müdürü bize "bir daha buraya gelmeyin" dedi ve köye sokmadı. Birçok usulsüzlüğe şahit olduk. Hatta fonun sondaj çalışmaları için kullanıldığını öğrendik" dedi.







