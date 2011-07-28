-KATLİAM İÇİN ÖZEL ÖZEL ARAŞTIRMA KOMİSYONU OSLO (A.A) - 27.07.2011 - Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg, 22 Temmuz'da düzenlenen saldırılarla ilgili özel araştırma komisyonu kurulduğunu bildirdi. Stoltenberg, ''22 Temmuz Komisyonu'' adı verilen komisyonun amacının, en başta ''neyin iyi, neyin daha az iyi işlediğinin belirlenmesi'' olduğunu söyledi ve bu komisyonun bir soruşturma komisyonu olmadığının altını çizdi. Ulusal bir anma töreninin düzenleneceğini kaydeden Stoltenberg, ölenleri anmak için yapılacak bu törenin tarihiyle ilgili bilgi vermedi. -BAŞBAKAN: "SALDIRILARA YANIT VERECEĞİZ" Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg, ülkedeki saldırılara "daha fazla demokrasi ve daha fazla açıklıkla yanıt vereceklerini" söyledi. Stoltenberg, basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıların Norveç'in gözünü korkutmadığını belirtti. Saldırıları "ulusal trajedi" olarak niteleyen Stoltenberg, Norveçlilerin, şiddetten korkmadıklarını göstererek kendilerini savunacaklarını ifade etti. Stoltenberg, aşırı görüşlerin yasal olduğunu, ancak bu görüşler yüzünden şiddete başvurmanın yasal olmadığını vurguladı. Norveç Başbakanı, saldırılardan sonra insanların daha çok siyasetle ilgilenmeye başlayacaklarını tahmin ettiğini, saldırıların uzun vadede siyasi katılımın artmasına neden olacağını belirtti. Matem döneminin ardından polisin saldırılara verdiği yanıt ve güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceğini, polis örgütü ve kapasitesinin değerlendirileceğini vurgulayan Stoltenberg, saldırılardan sonra güvenlik önlemleriyle ilgili tartışmalardan da memnun olduğunu kaydetti. Bazı Avrupa ülkelerinin istihbarat servislerinin de soruşturmada yer aldığını söyleyen Stoltenberg, açık toplum ve güvenliğe sahip olmanın hala mümkün olduğunu bildirdi. -SALDIRIDA ÖLEN İLK YABANCI DANİMARKA UYRUKLU- Norveç'te, saldırılarda hayatını kaybettiği teyit edilen ilk yabancının, Danimarka uyruklu bir kişi olduğu belirtildi. Danimarka, 43 yaşındaki Danimarka uyruklu Hanne Balch Fjalestadshe adlı kadının saldırıda öldüğünü teyit etti.