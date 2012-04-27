Katliam için Aziz Nesin'i sorgulayan Eronat'a Ali Nesin'den mektup...

Diyarbakır AKP Milletvekili Oya Eronat'ın TBMM Terörden Kaynaklanan Yaşam Hakkı İhlallerini Araştırma Komisyonu’nunda Zeynep Altıok'a yönelttiği, ''Hiç Aziz Nesin’i kendi kafanızda sorguladınız mı? 'Keşke Aziz Nesin konuşmasaydı da babam ölmeseydi' dediniz mi'' sorularına Ali Nesi'nden tepki geldi. Ali Nesin, Eronat'a "Sivas olaylarının faillerinin Aziz Nesin'in konuşmasını dinlediklerini mi sanıyorsunuz? Gerçekten olayların tahrikten mi kaynaklandığına inanıyorsunuz?'' dedi.

Eronat'ın Aziz Nesin'e yönelik suçlaycı açıklamalarına bir mektupla yanıt veren Ali Nesin, "Eğer Aziz Nesin hayatta olsaydı elbette gereken cevabı en keskin ve en etkili biçimde verirdi" dedi.

Oya Eronat'ın Aziz Nesin'in Sivas konusmasını okumadığını belirten Ali Nesin mektubunda şunları dile getirdi;

"Sayın Oya Eronat,

Aziz Nesin'in konusmasını okudugunuzu sanmıyorum. Tashih edilmemiş metin http://www.nesinvakfi.org/aziz_nesin_sivas_konusmasi.html sayfasındadır. Tahrik edici tek bir cümle yoktur.

Olsa bile, sordugunuz soru, İnsan Hakları Komisyonu'nun bir üyesi tarafindan yöneltilecek bir soru değildir. Sizin o komisyondaki göreviniz insan hakları ihlallerinin faillerini bulmaktır. Siz Sivas faillerinin avukatı değilsiniz ki tahrik konusuyla ilgilenesiniz.

Ayrıca, babası yanarak olmüş bir kızın duygularıyla oynayarak kendisinden siyasi emellerinize alet edeceğiniz bir cevap ummak, Meclis'in, dolayısıyla milletin size verdiği görevi kötüye kullanmak demektir. O komisyon üyeliği bu amaca hizmet için size verilmemiştir.

Sayın Oya Eronat,

Sivas olaylarının faillerinin Aziz Nesin'in konuşmasını dinlediklerini mi sanıyorsunuz? Gerçekten olayların tahrikten mi kaynaklandığına inanıyorsunuz? Konuşma halka açık değildi, kapalı bir salonda ve davetlilere verilmiştir. Sivas olayının failleri de tahmin edersiniz ki konuşmaya davet edilmemişlerdi.

Sayin Oya Eronat,

Bildiğim kadarıyla Cumhuriyet tarihi boyunca ve hatta Osmanlı İmparatorluğu zamanında bile, topraklarımızda bir güç tarafından organize edilmemiş bir ayaklanma ya da linç girişimi olmamıştır. Sivas kıyımını fiilen gerçekleştirenler hiç kuşku yok ki şeriat isteyen cahil ve zavallı bir güruhtu. Onlara düsman olmayı kendime yakıştıramam. Onlardan hesap sormak da benim işim değil.

Ancak bu korkunç katliamı planlayanlardan ve tasarlayanlardan hesap sormak hepimizin görevidir, en başta da o komisyonda bulundugunuza göre sizin görevinizdir!

Bu mektubumun sonunda olaylardan iki gün önce, dolayısıyla Aziz Nesin'in konusmasından da önce Sivas'ta dağıtılan bir metin okuyacaksınız.

Bu metin belli ki neyi nasıl ifade edeceğini çok iyi bilen ve hesaplayan biri tarafindan dikkatle kaleme alınmıştır. Alalade bir metin değildir.

Bu metni kim kaleme almıştır? Görevinizi anımsattığım için beni bağışlayın. Zeynep kardeşime sordugunuz münasebetsiz sorunuz karşısında sessiz kalamadım."

Saygılarımla

Ali Nesin