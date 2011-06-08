-KATLİAM GİBİ KAZADA 10 NUMARALI YAĞ ŞÜPHESİ GİRESUN (A.A) - 08.06.2011 - Giresun Valisi Dursun Ali Şahin, Görele ilçesi yakınlarında 9 kişinin ölümü ve 35 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan otobüs kazasıyla ilgili olarak araçtaki yangına 10 numaralı yağın neden olduğu üzerinde durulduğunu söyledi. Vali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bilgilere göre kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını kaydetti. Kazada yaralanan 35 kişiden 7'sinin tedavilerinin ayakta yapıldığını belirten Şahin, "Yaralıların Görele Devlet Hastanesi başta olmak üzere Giresun ve Trabzon'daki hastanelerde tedavileri sürüyor'' dedi. Kazayla ilgili incelemenin devam ettiğini belirten Şahin, ''Herhangi bir sabotaj veya saldıran şüphelenmiyoruz'' dedi. Şahin, Görele sahil yolunda 3 yolcu bıraktıktan sonra yaklaşık 60 kilometre hızla giden otobüsün üst uyarı trafik levhasına çarparak yan döndüğünü ve alevler içinde kaldığını, araçtaki yangına kullanılan 10 numaralı yağın neden olduğu üzerinde durulduğunu vurguladı. -YAPILAN KİMLİK TESPİTLERİ- Kazada sürücü Ali Yılmaz ile yolculardan ise Mehmet Usta ve Kadir Tütüncü'nün hayatını kaybettiği belirlenirken, ölen diğer 5 kişinin ise kimlik tespitlerinin yapılmaya çalışıldığı belirtildi. Kazada yaralananların isimlerinin ise şöyle: Yaşar Otlak, Hale İsmail Çebi, Şaban Kart, Ayşe Kart, Yeter Ayaz, Yücel Ayaz, Ayşe Nazıroğlu, Bayram Özkanca, Özlem Peker, Gökhan Peker, Zeynep Kılıç, Erdi Dilber, Nurhayat Nazıroğlu, Abdurahman Nazıroğlu, Erhan Yıldız, Nisa Yavuz, Zeynep Yılmaz, Murat Yılmaz, Bilal Kefelioğlu, Mustafa Çağlayan, Necip Yılmaz, Gülüzar Kefelioğlu, Fevziye Kızılkuş, Hatice Erdem, Özer Yılmaz, Sinan Yetim, Yusuf Önder Öksüz, Aslı Kart, Kader Kart, Fadime Zühre Kart, Bayram Nazıroğlu, Samet Nazıroğlu, Adem Nazıroğlu, Aslıhan Peker ve Neslihan Peker. -OTOBÜS ŞOFÖRLERİ BABA VE OĞUL- Yolcu otobüsünü kullanan şoförlerin baba-oğul olduğu öğrenildi. Otobüsü oğul Ali Yılmaz'ın kullandığı, baba Necip Yılmaz'ın ise kaza sırasında şoförler için ayrılan bölümde istirahat ettiği bildirildi. Ali Yılmaz'ın olay yerinde öldüğü, yaralanan Necip Yılmaz'ın ise ilk tedavisinin Görele Devlet Hastanesinde yapıldığı belirtildi. -YANAN OTOBÜSÜN SAHİBİ- Otobüsünün sahibi ve bir turizm firmasının işletme müdürü Rüştü Çakır, yaptığı açıklamada, yaşanan kazadan büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, kazada hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kazadan sonra otobüsteki yedek kaptanla görüştüğünü ve kazanın oluş şekliyle ilgili bilgi aldığını belirten Çakır, otobüsteki patlamanın belirtildiği gibi otobüs direğe çarptıktan sonra değil çarpmadan önce meydana geldiğini savundu. İstanbul'dan Trabzon'un Of ilçesine giden 61 S 0886 plakalı yolcu otobüsü, Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele ilçesi Soğuksu Mahallesi mevkisinde trafik uyarı işaretlerine çarpmış, çarpmanın etkisiyle devrilen otobüs alev almıştı. Kazada, yanarak ölenler ve yaralananlar olmuştu.