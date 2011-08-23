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Katliam gibi kaza: 6 ölü TEKİRDAĞ (A.A)

23 Ağustos 2011 15:13

-Katliam gibi kaza: 6 ölü TEKİRDAĞ (A.A) - 23.08.2011 - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Çorlu-Tekirdağ yolunda, Tekirdağ'a giden İsmail Kılınç idaresindeki 34 AP 6633 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yılmaz Erverdi (47) yönetimindeki 68 ES 702 plakalı kamyonla çarpıştı. Otomobil sürücüsü İsmail Kılınç (55) ile yanında bulunan Ali Kılınç (48), Zeynep Kılınç (31), Diranç Kılınç (13), Eylül Kılınç (5) ve Yağmur Kılınç (8) hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Sinan Kılınç (29) ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Çorlu Kaymakamı Ali Dursun, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

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