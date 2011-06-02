-KATLİAM GİBİ KAZA: 5 ÖLÜ ORHANGAZİ (A.A) - 02.06.2011 - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne ait kamyonet ile karpuz yüklü kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen MTA Genel Müdürlüğüne ait 25 LN 846 plakalı kamyonet ile 77 AH 829 plakalı karpuz yüklü kamyon, Orhangazi-İznik karayolunun 9. kilometresinde çarpıştı. Kazada, kamyonette bulunan biri kadın 5 kişi yaşamını yitirirken, kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekibi tarafından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.