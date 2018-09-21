Katliam evinden ölü taklidiyle kurtulan genç kız o anları anlattı

- Annesi ve babası katledilen genç kız: Katil yakalanmadı, korkuyorum

KONYA\'da annesi Necla (54) ve babası Metin Büyükşen ( 55) eve giren maskeli bir kişi tarafından pompalı tüfekle katledilen ve kendisi de başına vurulan dipçikle yaralanan Büşra Büyükşen (21), \'\'Katil hala yakalanmadı, korkuyorum.\'\' dedi.



Olay, 3 Eylül Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı eskiden belde statüsünde olan İsmil Mahallesi\'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Başına kar maskesi geçiren kişi, iddiaya göre, Metin Büyükşen\'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen\'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Necla Büyükşen\'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra\'yı yaralayıp, kaçtı. Başına aldığı darbeyle yaralanan ve yerde hareket etmeden bekleyen Büşra Büyükşen daha sonra pencereden tuvaletin çatısına çıkıp atlayıp, yoldan geçen arabayı durdurup, jandarmaya giderek yardım istedi. Çatıdan atladığı sırada sağ ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen, yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.



KATLİAMI ANLATTI

Yaşanan katliamı anlatan Büşra Büyükşen, öldürülen babası Metin Büyükşen\'in, camiden namazdan eve gelip, otomobili bahçeye park ettiğini söyledi. Babası içeri girdikten kısa bir süre sonra elinde tüfekli maskeli bir kişinin eve girdiğini belirten Büyükşen şunları söyledi:



\'\'Babam namazdan yeni gelmişti. Arabayı içeri aldı. Bizde annemle oturup çay işiyor ve elişi yapıyorduk. Babam geldikten kısa bir süre sonra kapının açıldığını duyduk. Tepki vermedik. Çünkü ağabeyim misafirlikteydi onun geldiğini düşündük. Kısa bir süre içeride adam belirdi. Hiçbir şey söylemedi. Tüfeği bize doğrultup babamı vurdu. Ondan sonra ben yalvardım, yapmaması için. Sanırım tüfek tutukluk yaptı. Tüfekle çok uğraştı. Annem o sırada kriz geçirdi ve çığlık atıyordu. Önümde çaydanlık vardı, onu adamın üzerine fırlattım. O da bana karşılık verdi ve ben yere yığıldım. Adam balkona çıktı. Ben pencereden görüyordum ve hala tüfekle uğraşıyordu. Anneme \'Kaçsana\' deyip bağırdım ve pencereden bağırarak yardım istemek için arka odaya kaçtım.\'\'



ARKAMDAN ODAYA GELİP, BAŞIMA DİPÇİKLE VURDU

Saldırganın da peşinden odaya geldiğini belirten Büyükşen, tüfeğin yine tutukluk yapması üzerine saldırganın tüfekle uğraştığını söyledi. Bu sırada saldırgana bir şey yapmaması için yalvardığını ifade eden Büyükşen, \'\'Arkamdan odaya geldi ve beni yatağı itti. Tüfekle uğraştı. Ben orada çok yalvardım. Çünkü karşılık verecek bir insan değilim. Oraya büzüldüm, yalvardım. Daha sonra dipçikle iki üç kez kafama vurdu. Ben kıpırdamadım, olduğum yerde gözlerimi kapattım. Gözlerimi de bilinçli bir şekilde kapattım. Beni öldü zannetsin diye. Odadan çıkışını görmedim. Annemi benden sonra mı vurdu, yoksa annemi vurup bana mı geldi bilmiyorum.\'\' dedi.



ÇATIDAN ATLAYIP, YOLDAN GEÇEN ARACI DURDURDU

Bir süre sonra pencereden tuvaletin çatısına çıkıp aşağı atladığını belirten Büyükşen, yoldan geçen aracı durdurup, birlikte jandarmaya giderek yardım istediğini söyledi.

Saldırganın gözlerini hatırladığını söyleyen Büyükşen, \'\'Kıyafetleri, görüntüsü, gözlerini hatırlıyorum; ama kim olduğuna dair bir fikrim yok. Annem ve babam, sorunlu insanlar değildi. Aklımızda şüpheli insanlarda yok. İkisi de kendi halinde ve kimseye zararı dokunmazdı.\'\' diye konuştu.



\'TEK BEN SAĞ KALDIM\'

Saldırganın hiç konuşmadığını ve tek kendisi sağ kaldığı için korktuğunu belirten Büyükşen, \'\'Katil hala yakalanmadı içimde çok korku var. Tek sağ ben kaldım. Dostumuz, düşmanımız kim onu bilmiyoruz. Olay yeri incelemesinden bir ümidim var. Belki bir delil bırakmış olabilir. Bir de ben köy halkına seslenmek istiyorum. Annem ve babam gibi zararsız insanların başına böyle bir iş geldi, kendilerinin de başına gelebilir. Çünkü olay akşam saat 21.00-22.00 civarındaydı. Herkesin dışarda olduğu bir saat. Mutlaka birinin bir şeyler gördüğüne inanıyorum. Allah rızası gelin, korkmayın ve bir şeyler söyleyin. Adam yakalansın.\'\' dedi.

Büyükşen, olayın ardından pencerelere demir parmaklıklar taktıklarını ama ona rağmen korktuğunu söyledi.

Polisten de yardım isteyen Büyükşen, \'\'Sadece jandarma değil, polisten de yardım istiyorum. 2 hafta oldu, hala bir şey yok. Çevrede, köyde de korku var.\'\' dedi.

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Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA (DHA)