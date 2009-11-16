Katliam davası için Kandilli'den 4 tarih alındı

Mardin'in Bilge köyünde yaşanan saldırıyla ilgili davada köyde keşif yapılması için Kandilli Rasathanesi, olay gecesiyle benzer hava özellikleri taşıyan 4 tarih belirleyerek Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.



Çorum Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Ekim'de görülen duruşmada, saldırı tarihindeki hava şartlarına benzer bir günde Bilge köyünde keşif yapılarak, dosya kapsamındaki ifadelerin doğruluğunun araştırılmasını kararlaştırdı.



Çorum Ağır Ceza Mahkemesi, bu kapsamda Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden olay gecesiyle benzer özellikleri taşıyan tarihlerin belirlenmesini istedi.



Saldırı gecesiyle benzer hava şartlarını taşıyan tarihleri araştıran Keandilli Rasathanesi, 4 Mayıs akşamı saat 21.00 sıralarında yaşanan saldırı gecesindeki ay durumu, hava ve ışık şartlarının, 26-27 Kasım 2009, 25-26 Aralık 2009, 24-25 Ocak 2010 ve 23-24 Şubat 2010 saat 06.00'da aynı şartları taşıdığını tespit ederek, Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.



"Keşif en kısa sürede yapılacak"



Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüseyin Turgut Bayraktar, Kandilli Rasathanesi'nden gönderilen yazının kendilerine ulaştığını belirterek, Bilge köyünde söz konusu tarihlerden birinde keşif yapılması için Mazıdağı Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat gönderdiklerini bildirdi.



Herhangi bir aksilik olmaması durumunda Mazıdağı Asliye Ceza Mahkemesi'nin belirlenen keşif tarihlerinin ilkinde keşif yapacağını ifade eden Bayraktar, keşfin sonuçlarının en kısa sürede kendilerine gönderileceğini kaydetti.



Bayraktar ayrıca, "4 mayıs 2009 tarihinde meydana gelen olay öncesinde Bilge köyünde sokak lambası ve benzeri yöntemlerle çevre aydınlatması yapılıp yapılmadığı ve olay tarihinden sonra geçen süreç içerisinde çevre aydınlatılmasında farklı bir uygulama ve yeni bir çevre aydınlatılmasının yapılıp yapılmadığının" belirlenmesi için Mazıdağı Kaymakamlığı'na da müzekkere yazıldığını belirtti.



Güvenlik gerekçesiyle Çorum'da görülmesi kararlaştıran davanın ikinci duruşması 14 Ekim tarihinde yapılmış, mahkeme heyeti, 9 sanığın tutukluluğunun devamına karar verdiği duruşmayı 20 Kasıma ertelemişti.

