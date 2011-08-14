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Dünya

Katliam adasında cinayet tatbikatı

Norveç'i kana bulayan Anders Behring Breivik, tatbikat için 69 kişiyi öldürdüğü gençlik kampının bulunduğu adaya götürüldü.

14 Ağustos 2011 03:00

 T24-Norveç'i kana bulayan Anders Behring Breivik, tatbikat için 69 kişiyi öldürdüğü gençlik kampının bulunduğu adaya götürüldü.  

Sekiz saat süren tatbikatta Breivik, polise katliamı nasıl gerçekleştirdiğini tüm detaylarıyla anlattı.  

Adadaki gençlik kampında 69 kişiyi öldüren Breivik'e tatbikat sırasında olası misilleme saldırılarına karşı can yeleği giydirildi.  

Tatbikat nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis rahat hareket ederek olayı detaylı anlatabilmesi için Norveçli saldırgana kelepçe takmadı. Bunun yerine kaçmasını engellemek ve kontrol edebilmek için Breivik'e ip bağlandı.   

Adaya saldırıyı düzenlemek için gittiği aynı botla götürülen Anders Behring Breivik, katliamı nasıl gerçekleştirdiğini tüm detaylarıyla anlattı, kurbanlara nasıl ateş ettiğini gösterdi.  

Norveç polis, saldırganın 8 saat süren tatbikat için adaya gittiğinde duygusallaştığını ancak hiçbir pişmanlık belirtisi göstermediğini söyledi.

32 yaşındaki Brevik, adadaki silahlı saldırıda 69, Oslo'daki bombalı saldırıdaysa 8 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti. 25 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemede Norveçli saldırganın gözaltı süresi 8 hafta daha uzatılmıştı.

 

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