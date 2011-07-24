-KATLİAM ADASINA SWAT 40 DAKİKADA ULAŞMIŞ OSLO (A.A) - 23.07.2011 - Norveç'i dün tarihte barış zamanı ilk kez vuran terör eyleminde 85 kişinin katledildiği Ütoya adasına komando birliği ancak 40 dakikada gelebildi. Emniyet Müdürü Sveinung Sponheim'in verdiği bilgiye göre, ''Özel Silah-Taktik Birliği: (SWAT)'' komandoları başkent Oslo'nun sadece 15 mil kuzeybatısındaki Ütoya adasına uygun tekne anında bulunamadığı için 40 dakikada gelebildi. 15 millik Ütoya yeterli hıza sahip tekneyle aslında 25 dakikalık mesafede. İki silahıyla tam bir buçuk saat katliam yapan saldırgan Anders Behring Breivik (32), polis timini görünce hemen teslim oldu. Oslo hükümet binasını da yıkan, 7 kişinin öldüğü, muhtemelen toplam 92 kişiyi öldüren Breivik'in katliamında polis hala suda ceset arıyor. 4-5 kişi kayıp. Aşırı sağdan kiliseyle bağlantılı katil Breivik, alınan ilk bilgilere göre polise yardımcı olmaya çalışıyor.Başbakan Jens Stontenberg, ''İki büyük saldırı Norveç tarihinin en büyük terör saldırısı. Ölenlerin anneleri, babaları, yakınları, tüm arkadaşları için kabus'' dedi. Norveç'te yas ilan edildi. Ütoya adasında iktidardaki İşçi Partisi'nin düzenlediği ve 600 kişinin katıldığı gençlik kampı yapılıyordu.