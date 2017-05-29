Katledilen Safiye Karakoç'un cenazesini ailesi teslim almadı

İzmir'de eşinin yeğeni tarafından öldürülen Safiye Karakoç'un (28) cenazesi, ailesi tarafından teslim alınmadı. Başta Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olmak üzere çeşitli dernekler Karakoç'un cenazesine sahip çıktı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Diyarbakır'da sorun yaşadığı eşini terk edip İzmir'de kız arkadaşıyla beraber yaşamaya başlayan Karakoç, 10 Mayıs tarihinde eşinin yeğeni Abdullah K. tarafından tabancayla öldürüldü.

Aile cenazeyi teslim almadı

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsiden sonra Karakoç'un cenazesi ailesi tarafından teslim alınmadı. Karakoç'un cenazesi daha sonra Mezarlıklar Müdürlüğü'ne götürüldü. Yasalara göre 15 gün yakınları tarafından teslim alınmayan cenazeler Kimsesizler Mezarlığı'na gömüldüğü için Safiye Karakoç için de bu karar alındı.

Kadınlar cenazeye sahip çıktı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve İzmir Kadın Dayanışma Derneği başta olmak üzere çeşitli dernekler, töre kurbanı olduğunu ifade ettikleri Safiye Karakoç'un cenazesine sahip çıktılar. Kadınların teslim alacağı Karakoç'un cenazesi, yarın (30 Mayıs) Doğançay Mezarlığı'nda kimsesizler bölümünde toprağa verilecek.