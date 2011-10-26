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Ekonomi

Katkılı benzin ve motorinde indirim ANKARA (A.A)

26 Ekim 2011 17:33

-Katkılı benzin ve motorinde indirim ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), akaryakıt dağıtım şirketlerine, motorin ve benzinde ''katkılı ve katkısız'' ürünler arasındaki fiyat farkının kaldırılmasına yönelik yaptığı uyarının ardından, dağıtım şirketleri bazı akaryakıt ürünlerinde indirime gitti. POAŞ'ın bugün yaptığı düzenleme ile 97 oktan kurşunsuz benzin litre fiyatları Ankara'daki bayilerinde 4,47 liradan 4,41 liraya, İstanbul'da 4,48 liradan 4,41 liraya, İzmir'de  4,48 liradan 4,40 liraya düştü. POAŞ'ın ''motorin 10'' ürünü de Ankara ve İstanbul'da 3,98 liradan 3,88 liraya, İzmir'de ise 3,95 liradan 3,85 liraya geriledi. OPET bayilerin ''97 oktan kurşunsuz benzin'' olarak satılan yakıtı, Ankara'da 4,49 liradan 4,38'e, İstanbul'da 4,50 liradan 4,38 liraya, İzmir'de de 4,49 liradan 4,38 liraya indirildi. BP bayilerinde ise ''ultimate kurşunsuz'' olarak satılan akaryakıt Ankara ve İstanbul'da 4,50 liradan 4,43 liraya, İzmir'de 4,49 liradan 4,42 liraya düşürüldü. Şirketin diesel motorin ürününde 2 kuruşluk, ultimate motorin ürününde de ortalama 6 kuruşluk indirim yapıldı. -EPDK'nın akaryakıt dağıtım şirketlerine verdiği süre bugün doluyor- Geçen hafta en fazla satış yapan 8 akaryakıt ana dağıtım şirketine bir yazı gönderen EPDK, motorin ve benzinler arasındaki fiyat farkının (katkılı-katkısız) giderilmesini istemiş ve bu konuda şirketlere 26 Ekim (bugün) tarihine kadar süre vermişti.

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