'Katılmadığım seminerden dolayı tutukladılar'

T24 - 8 günlük tutukluluğun ardından tahliye edilen emekli Koramiral Öğütçü, darbe planı yapıldığı iddia edilen seminere katılmadığını söyledi. Kendisi hakkında karalama kampanyası başlatıldığını da ileri süren Öğütçü, "Artık çok yoruldum" dedi.



Balyoz Harekât Planı soruşturması kapsamında 22 Şubat’ta gözaltına alındıktan sonra 24 Şubat’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen Eski Kuzey Deniz Saha Komutanı emekli Koramiral Feyyaz Öğütçü, Vatan gazetesinin sorularını yanıtladı. Balyoz Harekat Planı’nın konuşulduğu plan seminerine katıldığı ve planda yer aldığı iddia edilen Suga Eylem Planı’ndan bilgisi olduğu öne sürülen Öğütçü hakkındaki iddiaları reddetti.



HİÇ VAKTİM YOKTU: Ben o zaman Deniz Kuvvetleri’nde Harekat Başkanı’ydım. 1 Mart tezkeresi zamanında. O dönem içerisinde çok yoğun faaliyetlerim vardı. Tezkereden sonra da çok yoğun faaliyetlerim oldu. Irak’ın Amerika tarafından işgaline kadar da bu faaliyetlerim devam etti. Benim o sırada başımı kaldıracak halim yoktu. Bir taraftan İskenderun Limanları’nın hazırlanması, bir taraftan Genekurmay’la toplantılar, bir taraftan Dışişleri ile toplantılar... Dolayısıyla bir Kuvvet Harekat Başkanı diğer bir kuvvetin planladığı bir seminere katılmaz. Ben seminere hiç iştirak etmedim.



SUGA’YI HİÇ GÖRMEDİM: "Balyoz" kapsamında gözaltına alındığında savcılar tarafından birçok suçla itham edildim. Bana "Suga" isimli bir plandan örnekler verdiler. Onları da ilk defa görüyordum. O plandan haberim yoktu. Ben yedi sene sonra ilk kez gördüm. Çok gizli olduğu için heralde bize bilgi vermediler. Yedi sene sonra Taraf gazetesinde ismimi gördüm ben, o kadar. Sonra planı savcılıkta gördüm.



SONUNDA EMEKLİ ETTİLER: 40 yıl bu ülkeye hizmet ettim. Son bir sene yani 39 yıldan sonra bana ve aileme karşı korkunç bir karalama kampanyası başladı. Benim sicililmde en ufak bir kirlilik yoktur. Sınıfımı hep birincilikle bitirmişimdir. Ancak 39 yıldan sonra bir karalama kampanyası başladı. Önce karargah evleri çıktı. Ben "karargâh evleri"ni ilk defa duyuyordum. Sonra denizaltından çıkan patlayıcılarla ilgili olanlar çıktı. Bunların imhasında benim bilgimin olduğu iddia edildi. Sonra Poyrazköy’de benim kontrolümdeki bölgedeki kazılar ve bulunan mühimmat gündeme geldi. Bunların hepsi son bir yılda benim emekli olmam için yapıldı ve sonunda başarılı da oldular. Emekli oldum.



MEDYA ORTAM HAZIRLIYOR: Ben ilk günden beri tahliye olmayı bekliyordum. Çünkü benim hiç katılımımın olmadığı bir seminer ve hiç haberimin olmadığı bir plandla irtibatlandırmalarla tutuklandım. Açıkçası zoruma gitti. Önce bir takım medya tarafından ortam hazırlanıyor daha sonra bu ortama göre sizin isminizin üzerine gidiliyor diye düşünüyorum.



BİZ NEDEN BURADAYIZ: Arkadaşların çoğu kendisini telkin ediyordu. İlk gittiğimiz günler biraz zordu. Birbirimize soruyorduk; “Biz neden buradayız?”... Oturup bunları konuşuyorduk. Sonunda ondan da vazgeçtik. Günlük konuları görüşmeye başladık, hatıralarımızı konuşmaya başladık. Tabii biraz insan duygusallaşıyor. Bu şekilde geçirdik günlerimizi.



ARTIK YORULDUM: Bundan böyle çok göz önünde, çok medyatik olmak istemiyorum. Eşimle, kızımla, torunumla beraber emekliliğimin tadını çıkarmak ve dinlenmek istiyorum. Artık bu işler bana bulaşsın istemiyorum. Önce annemi görmeye Bursa’ya gidiceğim. Çok üzüldü kadıncağız. Sonra da ailemle birlikte kafamı dinleyecekm bir plan yapacağım. Artık yoruldum. Zamanımı aileme ayıracağım.







'Suga' nedir?







"Balyoz Harekât Planı"nın 4 alt planından birisi olan Suga:





"Emekli Oramiral Özden Örnek’in ‘SUGA Kuvvetleri Komutanı’ unvanıyla imzaladığı öne sürülüyor. SUGA Kuvvetler Komutanlığı’nın Gölcük, Ankara, İzmir ve İstanbul olmak üzere dört birlik komutanlığından oluşturulması amaçlanmış. SUGA Kuvvetleri Komutanlığı’nın Kurmay Başkanlığı’nı ise Ergenekon soruşturmasında da adı birçok kez gündeme gelen Dz. Kur. Kd. Albay Ramazan Cem Gürdeniz (emekli Tümamiral) yapmış. Tuğamiral Aydın Gürül’ün komutanlığını yaptığı Gölcük Birliği’nde Kur. Kd. Yb. Levent Görgeç, Dz. Kur. Kd. Yb. Koray Özyurt, Dz. Kur. Kd. Bnb. Dora Sungunay görev almış. 2009 Ağustos Yüksek Askeri Şura’sında tuğamiralliğe terfi ettirilen Levent Görgeç ile Dora Sungunay, Poyrazköy iddinamesinde sanık olarak yer alıyor. Ankara Birlik Komutanı ise dönemin Tümamirali A. Feyyaz Öğütçü. Yine Tuğamiral Mehhet Fatih Ilgar’ın da SUGA’da Albay rütbesinde yer alıyor."

