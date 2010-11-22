-KATİLLERİNİ DNA ÖRNEKLERİ ELE VERECEK BALIKESİR (A.A) - 22.11.2010 - Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Karacalar köyünde, 4 yıl önce evlerinden ''okula gidiyoruz'' diye çıktıktan 44 gün sonra cesetleri bulunan iki kuzenin katillerinin bulunmasına yönelik çalışmalar yeniden başlatıldı. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'ni (BGC) ziyaret eden İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan, burada yaptığı açıklamada, 4 yıl önce ilköğretim okulu 4. sınıf öğrencileri olan iki kuzenin öldürülmesi olayıyla ilgili eldeki bulguların yeniden değerlendirmeye alındığını bildirdi. Olayın çözülmesi için yoğun bir çaba içinde olduklarını ifade eden Sercan, ''Bu konudan Başbakanın bile haberi var ve özellikle ilgilenilmesini istiyor. Ben dosyayı inceledim. Tekrar çalışmalara başladık. Elimizde çok önemli ipucları var'' dedi. Sercan, bu ipuclarının en önemlisinin DNA örneği olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi: ''Elimizde çocukların tırnaklarının arasından alınan deri örnekleri var. Olayın artık çözülmesini istiyoruz. Zincirin bir halkası eksik. Bu halkayı tamamlamaya çalışıyoruz. Onu tamamladığımızda zanlıya veya zanlılara ulaşırız. Şimdilik yapabileceğim açıklama bu kadar.'' -OLAY- Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Karacalar köyündeki evlerinden 21 Mart 2006 günü ''okula gidiyoruz'' diye çıkan Tuğce Yıldırım ve Büşra Karabacak'ın ders saatinin bitiminde eve dönmemeleri üzerine kayboldukları ortaya çıkmıştı. İki kuzenin bulunması amacıyla Balıkesir Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü birimleri özel ekipler oluşturarak günlerce arama yapmıştı. Bölgedeki tüm arama tarama çalışmalarına rağmen izlerine rastlanılamayan iki kuzenin cesedi, olaydan 44 gün sonra, köye 8 kilometre uzaklıktaki menfezde, bir çoban tarafından tesadüfen bulunmuştu. Vahşi hayvanlar tarafından parçalanan cesetlerin kime ait olduğu ise DNA testi sonucunda belirlenebilmişti. Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel bir çalışma grubu tarafından 4 bin 383 araç incelemeye tabi tutulmuş, bunlardan durumları şüpheli bulunanlar özel olarak araştırılmıştı. Yine bu kapsamda, durumları şüpheli görülen 273 kişinin ifadesine başvurulmuştu.