Katilleri yakalanan şehit eşi için mevlit okuttu

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- SURİYE’nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan ve katili PKK/YPG\'li teröristler geçtiğimiz günlerde yakalanarak getirildikleri Türkiye\'de yargı karşısına çıkarılan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın (25) eşi Birgül Muratdağı, eşi için Kayseri Kartal Askeri Şehitliği\'nde mevlit okuttu.

Afrin operasyonunda 23 Ocak 2018’de şehit düşen Mehmet Muratdağı anısına Kartal Şehitliği’nde eşi Birgül Muratdağı tarafından okutulan mevlide şehit aileleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, Şehit Aileleri Derneği eski Başkanı gazi Ali Yavuz ile askeri erkan katıldı.

Birgül Muratdağı, gelen misafirlere hac ibadetini yaptıktan sonra getirdiği hurmalardan ikram etti. Programda, Kuran-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dualar edilirken, Birgül Muratdağı’nın gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Programın ardından, misafirlere zemzem suyu ve bazı hediyeler verildi.



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